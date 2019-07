Llegó a príncipe y la soberbia lo convirtió en mendigo

El filósofo español Fernando Savater escribió el libro «Los siete pecados capitales», donde describe brillantemente, que «la soberbia no es sólo el mayor pecado, según las escrituras sagradas, sino la raiz misma del pecado. Por lo tanto de ella misma viene la mayor debilidad. No se trata del orgullo de lo que tu eres, sino del menosprecio de lo que es el otro, el no reconocer a los semejantes. Va por la vida exhibiendo sus poderes y sus méritos, que dice que tiene, pero la verdad es que no lo tiene. Ser soberbio es básicamente el deseo de ponerse por encima de los demás» . «La soberbia es el valor antidemocrático por excelencia. Los griegos condenaban al ostracismo a aquellos que empezaban a imponerse a los demás. Creían que así evitaban la desigualdad entre los ciudadanos y protegían el equilibrio social». «La soberbia es la antonomasia de la desconsideración. Es decir: Primero yo, luego yo y luego también yo». Tal vez, la soberbia sea una cosa sencilla; simplemente se trata de maltratar al otro. . . Porque la prioridad para el soberbio es él mismo y sus necesidades. Siempre hay individuos dispuestos a una actitud servil, con quienes los soberbios encuentran un campo ideal para hacer todo tipo de desvalorizaciones. En materia de autoestima y de búsqueda de la cima ante los demás, los soberbios siempre están a la cabeza. Pero sus caídas suelen transformarse en tragedias que no pueden superar en sus vidas. La soberbia es debilidad y la humildad es fuerza. Porque al humilde le apoya todo el mundo, mientras que el soberbio está completamente solo». El soberbio es aquel que tiene un amor desordenado hacia sí mismo y expresa una adoración de la propia excelencia, que normalmente lleva consigo el desprecio olímpico por los demás. Hay políticos soberbios, prepotentes, creídos, que sabe de todo y todas cosas, al expresarse dice porque yo y yo, y continúan con un yoismo impresionante. Más que la fuerza de los hechos, es la fuerza de la verdad. Si algún político se siente identificado con estas líneas, no es que exista similitud, sino lo que hay es certeza en el concepto.

Me permití tomar estas sabias palabras del Doctor Fernando Di Pasquo para explicar lo inexplicable