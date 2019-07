Alberto Fernández, sobre el Servicio Cívico Voluntario: “Es mejor que hagan eso antes que no hagan nada”

Mientras referentes del kirchnerismo y partidos de izquierda salieron rápidamente a cruzarlo con fuertes críticas, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró cauto con la creación del Servicio Cívico Voluntario anunciado este martes por el Gobierno Nacional.

"Estas son salidas de emergencia que no sé cuánto pueden rendir o no. La preocupación que tenemos que tener es que esos chicos tengan trabajo. No que tengan durante un tiempo un servicio de asistencia social", sostuvo en una entrevista con C5N.

El Servicio Cívico Voluntario, a cargo de Gendarmería Nacional, estará enfocado en brindar "oportunidades de formación" en valores democráticos y republicanos a jóvenes de entre 16 y 20 años que no estudian ni trabajan.

“La idea es que se tenga adentrado el sistema de responsabilidad y de disciplina, van a tener talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y de oficios, que les va a permitir entender qué quieren para sus vidas”, explicaron desde el Gobierno.

Sin embargo, dirigentes de la oposición, en especial del kirchnerismo, hablaron de un “servicio militar encubierto”. En ese sentido, la ex ministra de Defensa en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner y actual diputada nacional del FpV, Nilda Garré, señaló que "el macrismo quiere militarizar a niños y jóvenes de sectores vulnerables".

Sin embargo, el precandidato presidencial por su espacio se expresó en distinta sintonía. "Es mejor que hagan eso antes que no hagan nada, está claro, pero esa no es la solución, es un paliativo", sostuvo, marcando otra postura.

En otro tramo de la entrevista, Fernández se refirió a la reunión que tuvo este martes con referentes de la CGT y negó un eventual gobierno suyo vaya a impulsar una reforma laboral. "Con Alberto Fernández presidente vamos a encender la economía que apagó Macri y vamos a volver a hacerla funcionar. Y vamos a olvidarnos de las recetas que trajo el FMI", lanzó.

Además, acusó al oficialismo de hacer "campaña sucia". El Gobierno no conoce otras prácticas ni otra lógica política. Yo no tengo un profesor que me couchea ni llamo a un asesor para hacer lo que hace Macri, que es un aprendiz de mentiroso que le enseñan a mentir", cerró.

