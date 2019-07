Miley Cyrus abandonó Hannah Montana al tener sexo por primera vez: “Me sentía ridícula”

Después de mucho tiempo Miley Cyrus volvió a hablar de su participación en Hannah Montana y en una entrevista hizo revelaciones sorprendentes de por qué terminó alejándose de la exitosa tira.

La cantante reveló un secreto que nadie se esperaba y ni siquiera sospechaban sobre su alejamiento de la serie de Disney y en una nota con la revista Elle dio todos los detalles.

“Una vez cumplí los 18 años me sentía ridícula. En el momento en que tuve sexo pensé, no me puedo poner la puta peluca otra vez”, comenzó relatando Miley Cyrus.

Además contó que ya no podía seguir con ese papel que le parecía tan infantil cuando ella ya se sentía adulta y que estaba transitando una etapa que no era la acorde para sus fans: Era extraño. Simplemente había crecido. Una vez fui al backstage de Disneyland y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo. Y pensé, esa soy yo. Ese es el tipo de sueños que estoy destrozando.

En el año 2010 se había filtrado en la prensa un video de Miley Cyrus en el que se la veía fumando marihuana, mientras aún era parte de Hannah Montana, por lo que aseguró que sentía que ya no podía ser una mascota de Disney.

Por otra parte, la cantante estadounidense asumió que durante mucho tiempo se avergonzó de su pasado en la serie infantil, aunque recientemente recurrió de alguna manera a su papel protagónico en “Black Mirror“.

En el episodio que participa, y que se encuentra disponible en Netflix, se la puede observar a Miley Cyrus en el rol de una joven estrella del pop cuyo nombre es “Ashley O”, papel con el que dijo sentirse identificada, luego de mirar su pasado.