Alberto Fernández: "Si a Nisman lo mataron, no fue el gobierno de Cristina Kirchner"

De cara a las PASO del 11 de agosto, el precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sigue respondiendo sobre temas que incomodan al kirchnerismo. En esta ocasión habló sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman: "Si lo mataron, no fue el gobierno de Cristina", expresó.

"Es algo que debe resolver la Justicia", manifestó Fernández en diálogo con América al ser consultado sobre si Nisman se suicidó o fue asesinado. "Creo que las pruebas que aparecen inducen a pensar que fue un suicidio. El problema que esa causa no la resuelva la Justicia por la motivación política que hay detrás", denunció.

"Si lo mataron no fue de ningún modo el gobierno de Cristina, ni nadie cercano a ella", declaró el referente del Frente de Todos y cuestionó: "Hay que aplicar las reglas de la novela policial, dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. La única perjudicada con la muerte de Nisman se llama Cristina Kirchner". "Nisman nunca tuvo las pruebas que dijo tener", añadió.

Sobre el memorándum con Irán, criticó la iniciativa que en su momento promovió la ex mandataria. "No fue una medida feliz, no quiero hablar por Cristina pero no tenemos una mirada muy diferente. Ella creyó que era un camino de búsqueda a la solución del problema, creo que nunca se hubiese alcanzado ese resultado", expresó.

Con respecto a la campaña electoral, Fernández cuestionó la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno. "El problema no son los costos laborales, el problema es que Macri desconectó la economía. Hace cuatro años que el consumo cae". A la vez, dijo que si llega a la presidencia de la Nación "la inflación va a tener que ir bajando de a poco, la alternativa del shock es un costo enorme. Va a demandar tiempo, Macri nos deja 57 puntos de inflación". Para el 2023 consideró que la inflación estará "cerca de un dígito, pero va a demandar mucho tiempo".

"No se cuál va a ser el país que nos va a dejar Macri, cuánto nos va a dejar de reservas. El dolar está subvaluado, lo saben todos, ¿Por qué le mentimos a la gente? No esperen que yo mienta, para mentir está Macri. Yo conozco el Estado y sé con sensatez los problemas que tenemos", explicó.

Fernández habló sobre los datos recientes de la economía que reflejan una inflación acumulada del 55,8%: "No es mucho alivio que el Indec nos muestre lo mal que estamos". Consultado sobre el organismo que fue cuestionado durante el gobierno de Cristina Kirchner, el candidato del Frente de Todos anunció: "Si el Indec está midiendo bien no lo cambiaría. Cuanto más autonomía tenga mejor".

Fernández también se refirió a las relaciones con Brasil y Venezuela. Definió a Jair Bolsonaro como "el amigo de Macri", y cargó contra él ya que "tiene un preso ilegal que se llama Lula". Sobre el apoyo que manifiesta el presidente de Brasil a Mauricio Macri, expresó: "Nada me deja más tranquilo que un homofóbico, maltratador de mujeres y racista como Bolsonaro hable mal de mí".

Al respecto de la situación de Venezuela. comentó que desde 2013 plantea "que hay un sistema autoritario". "Desde ese entonces reclamo para que los venezolanos recuperen la democracia y la institucionalidad", concluyó.

