Julio Bárbaro: “La campaña es entre dos miedos”

El dirigente peronista, Julio Bárbaro, estuvo en el programa Intratables, y planteó que el candidato que tiene más chances de ganar las elecciones presidenciales es Alberto Fernández. “Para mí, hoy ganan los Fernández. Macri viene en caída bastante fuerte”, aseguró el político. A pesar de este pronóstico, planteó que no votará a esa lista, pero demostró que tiene mucho respeto por los compañeros que conforman el Frente de Todos.

La campaña política está que arde y desde el punto de vista discursivo, los enfrentamientos entre los partidos que integran la grieta van en aumento. “Nunca vi al periodismo tan comprometido con el fanatismo de un lado y del otro. La campaña es entre dos miedos”, analizó Bárbaro y agregó: “Ni Neustadt estaba tan jugado”. La crítica al periodismo fue explicita, en este sentido explicó que hay mucho fanatismo en el ámbito político.

“Es la campaña más fanatizada, somos enemigos, no somos adversarios”, determinó. Puntualmente, se refirió de los candidatos del Frente de Todos y de Frente Juntos por el Cambio y explicitó que hay dos visiones estructurales del país muy disimiles. “Creo que Mauricio y Cristina aflojaron la tensión porque los dos se veían perder. Mauricio podría haber aflojado a Eugenia Vidal y asegurar una continuidad”, remarcó.

De acuerdo con su postura, la candidatura de Alberto Fernández, que propuso Cristina Fernández de Kirchner, demuestra que la expresidenta está buscando retirarse de la política. “Cristina tiene la idea de que Alberto es lo más parecido a Néstor, es un poder con conciencia”, explicó. En este sentido, el que gane las elecciones tendrá el poder sobre los argentinos. Ninguno de los candidatos está pendiente de colocar funcionarios en el Parlamento, ya que el poder está en el Ejecutivo. “El Parlamento no existe para nadie, ni para Macri ni para Alberto”, declaró.

Ante la pregunta del panelista Reato sobre el papel de Miguel Ángel Pichetto en el Frente Juntos por el Cambio, Bárbaro dijo: “No es Gabriela Michetti, es parecido, pero no es, el lugar es el mismo”. Por otro lado, planteó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre despreció a los vicepresidentes, porque sabe que es un lugar secundario. En esta oportunidad se postula en ese puesto, porque está en vías de retirarse de la política.

Bárbaro, a pesar de los duros enfrentamientos que se dan en los medios de comunicación entre los partidos que se encuentran en la grieta política, determinó que el periodismo no influirá en el voto de los ciudadanos. “Yo creo en la gente, no en los medios”, confirmó. Para el dirigente político, el asalariado argentino es la masa crítica más importante. “Bajó el 20 por ciento el consumo de leche, el votante de clase media es el que te dice que no quiere al peronismo”, especificó.

“El antiperonismo es tan viejo”, resaltó. De acuerdo con su postura, el Gobierno de Mauricio Macri puede ser considerado el primer mandato de la oligarquía en democracia, pero está haciendo lo mismo que en tiempos de dictadura, “empobrece”. La crisis económica que atraviesan los argentinos, para Bárbaro, será el termómetro de estas elecciones presidenciales. Hasta ahora, Alberto Fernández está remarcando los déficits en las variables económicas de la gestión de Cambiemos, es por ello que el dirigente peronista opinó que tiene las de ganar.

Con información de www.elintransigente.com