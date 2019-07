“Era como estar presa”, Mariah Carey, sobre su matrimonio con Tommy Mottola

A la distancia, Mariah Carey logró darse cuenta que su matrimonio con el productor musical Tommy Mottola no fue una buena experiencia.

Mariah Carey le dio cinco años de su vida al productor musical Tommy Mottola. En una entrevista reciente con la revista Cosmopolitan, expuso: “No tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa”.

Él, como CEO de Sony Music, intervino en la carrera musical de Mariah Carey, tratando de venderle al mundo un producto con el que ella claramente no se sentía cómoda. Se casaron en 1993, pero para ella fue un calvario.

“Es posible que él desease la caricatura de una novia niña. Hubo un esfuerzo consciente por mantenerme como la clásica chica americana, lo que sea que signifique eso”, detalló Mariah Carey.

Todos los años que estuvieron juntos, el empresario de la música fue muy controlador. Pero la única campana que sonó no fue la de Mariah Carey. Tommy Mottola también habló de la relación y la calificó como incorrecta e inapropiada.

La entrevista con Cosmopolitan dejó otros temas sobre la vida de la cantante. Por un lado, ella aseguró que Mottola fue el primer hombre con el que mantuvo relaciones sexuales. En relación a ese ámbito, dio más detalles.

Aseguró que no tuvo sexo con muchos hombres: apenas los puede contar con los dedos de una mano. “No he tenido tantos, pero han sido muy variados. Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata, honestamente. En comparación con la mayoría que están en este medio”, reveló Mariah Carey.