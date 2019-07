Selena Gómez se puso el pijama para salir a pasear y cautivó a todos

Bastaron apenas unos años para que la actriz Selena Gómez se convirtiera en toda una referente. Con apenas 26 años de edad, debutó muy chica en el mundo Disney, y desde entonces no paró.

Tras sus problemas de salud Selena Gómez se tomó las cosas con más calma; recordemos que tiene Lupus y fue sometida a un trasplante de riñón. En redes sociales ha reducido numerosamente sus participaciones. Actualmente, no postea nada desde fines de junio.

Sin embargo, no desapareció de los medios, y ocasionalmente se muestra en público. Como en este caso, por ejemplo. A Selena Gómez las cámaras la captaron con un look muy particular a la salida de una fiesta. Esta se hizo por el estreno de su última película, ” The Dead Don’t Die”.

Y el atuendo que eligió para esta ocasión llamó poderosamente la atención: nada más ni nada menos que un pijama. Se trató de un conjunto de dos piezas, short y chaqueta, negros, con bordes blancos.

Al outfit Selena lo completó con un peinado de cabello recogido semi desprolijo, cartera, zapatos clásicos, y un enorme anillo. El pijama parece ser la nueva prenda furor entre las celebridades.