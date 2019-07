“Me crié con mi papá diciendo ‘¿la mato o no la mato?’, con el arma en la cabeza de mi mamá”: la dura infancia de Karina La Princesita

El martes por la noche Karina La Princesita la rompió en la pista del Bailando. Al ritmo de la canción “Love in elevator” de Aerosmith, la artista recibió un total de 25 puntos. El momento más emotivo de la gala fue cuando Flor Peña la felicitó por su evolución: “Te estoy viendo crecer, no sos la misma que empezó el certamen. Estoy empezando a ver que empieza a salir la mujer que sos. Tenés que confiar en vos y sentirte segura con quien sos”. Estas palabras llevaron a la cantante a quebrarse en llanto.

Este miércoles estuvo invitada a Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel de Brito en Canal Trece. Allí se animó a contar por qué lloró, y lo relacionó con la dura infancia que tuvo: “No me victimizo con mi vida, pero no puedo ser hipócrita y decir que tuve una vida hermosa. Yo tuve una vida recontra mil dura desde que nací hasta hace poco. Sin embargo, está bueno, porque en vez de quedarnos tratamos de salir adelante”.

Luego, Karina La Princesita contó el maltrato que su madre sufría: “Mi vieja pasó una vida terrible y nosotros, durante mucho tiempo no fuimos testigos porque no habíamos nacido, pero desde que nacimos fuimos testigos de muchas cosas que vivió ella. Fue criada por alguien que no era la mamá, la hacían trabajar de chiquitita, con 5 años, como si fuera mayor. La hacían levantar temprano, cargar cajones… Después la pasó mal en pareja. Casi todas las parejas la golpearon. Quedaba internada por los golpes”

Y agregó: “Si bien es algo que ya pasó, nosotros nos criamos con mi papá diciendo ‘¿la mato o no la mato?’, con el arma en la cabeza de mi mamá. Yo hoy lo cuento bien, no me victimizo, ni me pongo a llorar”, dijo la cantante dejando impresionados a todos los presentes por la crueldad del relato.

Por último, al ser consultada por la estabilidad social y laboral que tiene actualmente, Karina La Princesita reveló: “Hoy con el papá de Sol (El Polaco) está todo perfecto, pero en su momento me quedé sola, embarazada, y eso es tristísimo. Me encontraba sola y yo mentía, no lo decía, porque tenía vergüenza. Fueron un montón de cosas, no paré de pasarla mal. Recién estos dos años descansé de pasarla mal y no lo puedo creer. Es desconocido para mí estar tranquila, por eso me emociono. Y algunos no entienden mis lágrimas, pero son de felicidad y tranquilidad. No puedo creer lo bien que la estoy pasando ahora”.