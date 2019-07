“La militancia debe ponerse al servicio de lo electoral”, aseguró Daer

Luego de respaldar al precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), Héctor Daer, afirmó que los trabajadores “deben salir a militar durante el proceso electoral, porque lo que está en juego en los próximos comicios son los derechos laborales”.

“La militancia debe ponerse al servicio de lo electoral en la Argentina, tanto en lo que tiene que ver con fiscales como salir al debate boca a boca. Los trabajadores, que son los que más tienen que perder, deben salir a militar el proceso electoral”, manifestó el titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en un entrevista con Radio El Destape.

“Todos los dirigentes, no sólo del Consejo Directivo sino también de otros sectores del movimiento obrero presentes, pudimos coincidir no sólo en el diagnóstico sino en la construcción común que tenemos dentro del peronismo para sacar el país adelante. Fue fructífero y coordinamos cómo trabajar en este proceso, donde hay que clarificar a la sociedad e intentar poner en discusión los temas de fondo y no los modales, para a partir de ahí encontrar los caminos”, agregó Daer.

