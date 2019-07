Finocchiaro evitó polemizar con Bullrich pero afirmó que el Servicio Cívico y la escuela “no se pueden comparar”

Luego de haber anunciado la implementación del Servicio Cívico Militar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un recorrido mediático explicando de qué se trataba y defendió la medida que recibió sobradas críticas. Entre otras cosas, aseguró: “Gendarmería es la institución más valorada, mucho más que la educación pública”.

A partir de esto, su par en Educación, Alejandro Finocchiaro, aclaró: “Ayer hablé con Patricia y lo que ella me dijo es que estaba leyendo un estudio sobre el prestigio de diferentes instituciones en Argentina”. Aunque reconoció: “La verdad es que no estoy en desacuerdo con ella sino con ese tipo de estudio, porque hay cosas que no se pueden comparar”.

“El servicio cívico y la escuela son dos servicios públicos diferentes”, argumentó el ministro en comunicación con radio La Red, y enumeró diferentes cuestiones como el sistema educativo, una fuerza de seguridad, la selección argentina de fútbol, la calidad de las plazas hoteleras de la Argentina, y explicó: “Uno compara cosas semejantes”.

“Son estudios marketineros que le dan títulos al periodismo pero que tienen una metodología equivocada”, criticó el ministro.

Lejos de enfrentarse a Bullrich, Finocchiaro opinó: “La Gendarmería es una fuerza de seguridad prestigiosa y la educación pública siempre fue prestigiosa en nuestro país. Nosotros la agarramos en un estado lamentable y venimos remando muy fuerte para que vuelva a tener el prestigio que tuvo, con la que nosotros nos formamos”.

“La crítica al Servicio Cívico está llena de prejuicios”, concluyó.

