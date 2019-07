Máxi López ataca a Wanda Nara: “No debería llamarse madre”

Máxi López se quedó algunos días en Argentina y su paso no fue en vano, ya que terminó desatando un escándalo más grande que el otro tras su polémica aparición en Podemos Hablar, donde no dudó en despotricar contra su ex mujer, Wanda Nara.

Lo cierto es que ambos mantienen un conflicto mediático de conocimiento público porque según Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, el futbolista no pasa el dinero correspondiente para los hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto.

Frente a las críticas, parece que el futbolista salió a defenderse y dijo: “En el último año vi a mis hijos dos veces. Traté mil veces hablar con Wanda pero lo que pasa es que varias veces temas privados terminaban expuestos y se cortó el diálogo. No me da espacio para tratar de charlar los temas de los chicos. Hay un acuerdo arreglado por los abogados, pero no se cumple. Yo lucho día a día para tratar de estar presente porque me estoy perdiendo momentos de mis hijos que nunca recuperé. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado”.

Como era de esperarse, Wanda Nara no se quedó callada y le respondió: “Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta pero se puso siempre a mi favor. Por eso, sé que siempre llega. No tengo tiempo para engancharme en nada, ya que ocupo mi vida de trabajo y cuidando de mi mayor prioridad: ¡mis 5 hijos!”.





Pero Maxi, ni lento ni perezoso, utilizó hoy sus redes sociales para compartir un mensaje de lo más polémico que sin dudas va dedicado a su ex: “Una mujer que intenta separar a los hijos de su padre no debería llamarse mujer y mucho menos madre. Utilizar a tus hijos para vengarte de tu ex es lo más despiadado que pueda existir y demuestra tu despecho y valor como persona. Los hijos están sobre las diferencias de sus padres”.