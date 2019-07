Perotti es el hombre "invisible"

Como cada Viernes, reproducimos la excelente columna de Diario La Opinión, en donde se analiza con fina agudeza, el panorama político

CGT ALINEADA A

LOS FERNANDEZ

En la CGT Rafaela se deja ver una unidad monolítica en lo que hace al apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El lunes pasado, en el plenario correspondiente a julio que se realizó en la sede del gremio mercantil, los dirigentes acordaron un duro documento contra el presidente Macri por su reciente costumbre de criticar a los dirigentes sindicales.

Mientras en la central obrera rafaelina no había dudas en la CGT nacional las cosas son distintas. A menos de un mes de las PASO no había tenido un pronunciamiento concreto. Recién el martes cuando recibieron a Alberto Fernández la mayoría expresó su respaldo a uno de los candidatos peronistas.

VIENE MACRI LA

SEMANA QUE VIENE

A pesar de que las agendas de campaña son ultra dinámicas, la visita de Macri a Rafaela y la región prevista para el próximo miércoles -anticipada por este Diario- se mantiene firme aunque no hay demasiados detalles sobre las actividades. El miércoles en Santa Fe, tras la Cumbre del Mercosur, el Presidente encabezó un acto de campaña donde habló nuevamente de la necesidad de cruzar el río y de sostener la vinculación con el mundo, con referencias al pasado y específicamente a la corrupción k. "No queremos licitaciones tramposas, obras que empiezan y nunca terminan. Queremos obras que empiezan y terminan en todo el país con sentido federal, que cuestan 40% menos y que ya están produciendo una revolución en los caminos, en las autopistas, en las rutas, en los trenes, en los puertos, en los aeropuertos, en la conectividad a través de Internet. Todo esto que digo no es ajeno a los santafesinos, hemos terminado más de 500 km de rutas y autopistas y tenemos más de 400 kilómetros en construcción en esta Provincia", sostuvo aunque sin alusión específica a la Ruta 34.

Por lo pronto, en Rafaela ya circulan los folletos oficiales de la campaña Macri - Pichetto pensados para Santa Fe. Entre tantas menciones, destaca la construcción de un nuevo gasoducto para 34.000 familias que se podrán sumar a la red de gas natural. Se refiere al que comienza en Recreo y termina en Sunchales, pasando por nuestra ciudad entre otras localidades. También remarca la obra hídrica en el Canal Vila Cululú que permitirá controlar las inundaciones y recuperar 18.000 hectáreas productivas en esta región.

PEROTTI, EL

HOMBRE INVISIBLE

Desde que es gobernador electo, Omar Perotti, redujo al mínimo sus participaciones en actividades oficiales, quizás en busca de un bajo perfil necesario antes de asumir un cargo que lo dejará expuesto todos los días de su gestión, esto es algo así como 1.460 días. El martes último estaba prevista su disertación en un foro que se llevó a cabo en la Sociedad Rural sobre economía circular, pero el lunes a la noche canceló todo por un viaje a Buenos Aires para asistir a reuniones en el Senado.

En menos de cinco meses Perotti dejará de ser gobernador electo para iniciar formalmente su gobierno en la Casa Gris. Efectuada ya la primera reunión de los equipos de transición, bajaron las expectativas de la prensa y de la opinión pública sobre el tema, aunque aún falta la foto entre el actual mandatario provincial y quien será su sucesor.

La otra tarea silenciosa que tiene en su cuaderno el rafaelino es armar su gabinete. La semana pasada punteamos algunos nombres de funcionarios de la Municipalidad de Rafaela que tal vez por ahí y a lo mejor se mudan a Santa Fe. Por ahora solo son rumores, pero de confirmarse dejarían vacantes en el equipo de Luis Castellano, el intendente.

A propósito, otros rumores dicen que el Pocho Marcelo Gieco, actual coordinador de Salud y de Discapacidad, ya se postuló para el cargo de secretario de Desarrollo Social que dejará vacante la doctora Brenda Vimo cuando se mude al Concejo en diciembre. Si bien falta para diciembre, ahora es tiempo de manifestar las pretensiones...

ANGELINI, MAESTRO

DE CEREMONIA

El candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio, Federico Angelini, ofició de algo así como maestro de ceremonia del acto que encabezaron Mauricio Macri y Miguel Pichetto en el Club Ateneo Inmaculada de Santa Fe, el miércoles por la tarde, el mismo donde participaron Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Lalo Bonino, Mauricio Basso, Hugo Menossi y Germán Bottero entre otros dirigentes locales.

Un pequeño escenario central para los protagonistas rodeado de sillas fue la escenografía preparada junto a cámaras para la transmisión por Facebook Live. Pichetto fue el primero en ofrecer su discurso que, palabras más palabras menos, se centró en los elogios a su compañero de fórmula, entre otras cosas por su amplio reconocimiento internacional y su liderazgo para transformar el país. Se apuró para terminar porque, al parecer, Macri estaba listo para ingresar.

Sin embargo, una vez que el senador peronista dio su mensaje se proyectaron videos de campaña. Y la entrada en acción de Macri se demoró al punto que Angelini tomó el micrófono porque debía "estirar" hasta que el Presidente llegue... Por un momento, tras algunos chistes con el entrerriano Alfredo de Angeli y de recordar a Miguel del Sel al que definieron como un constructor de Cambiemos en Santa Fe, el joven diputado provincial santafesino que aspira a llegar al Congreso se quedó sin palabras hasta que sus ojos se posaron en el canciller Jorge Faurie ("Forí", pareció pronunciar Angelini) y recordó que había sido alumno del colegio en el que se desarrollaba el acto. Y lo invitó a subir para que diga unas palabras. El diplomático de Santa Fe -tras reconocer que su familia tenía origen en la entrerriana Concordia- dijo estar muy satisfecho de que la Cumbre del Mercosur se haya llevado a cabo en su ciudad con muy buenos resultados.

"Esta ciudad y esta provincia tienen muchísimo que darle a la Argentina somos productores agropecuarios, somos industriales, tenemos comercios, los puertos y lo más importante, la gente", dijo Faurie. Enseguida le replicó De Angeli cuando dijo entre risas "nosotros en Entre Ríos también tenemos gente". Y el canciller cerró, conciliador, al recordar que su familia provenía de Concordia antes de establecerse en Santa Fe.

LIFSCHITZ Y EL

PROTOCOLO

El gobernador Miguel Lifschitz declaró Huésped de Honor a los presidentes que visitaron la ciudad de Santa Fe en el marco de la LIV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, Mauricio Macri; Juan Evo Morales (Bolivia); Jair Messias Bolsonaro (Brasil); Miguel Juan Sebastián Piñera (Chile); Mario Benítez (Paraguay) y Tabaré Ramón Vázquez (Uruguay). "Dicho reconocimiento responde a que la investidura de los ilustres visitantes merece destacarse y que se le brinden los reconocimientos que sus cargos exigen", se destacó en el decreto. Simplemente, por una cuestión de protocolo, aunque no evitó la catarata de críticas de sectores de izquierda por incluir al polémico brasileño.

"El Partido Socialista recibe con pompas y honores al golpista y misógino Bolsonaro", señaló sin anestesia el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Octavio Crivaro.

Mientras tanto, Lifschitz se dejó ver en su cuenta de Twitter con Vázquez, Benítez y Morales en el aeropuerto de Sauce Viejo.

EL ALIMENTO DE

LOS PRESIDENTES

La Cumbre de Presidentes del Mercosur en Santa Fe no solo alternó por cuatro días la fisonomía de la ciudad, con un fuerte dispositivo de seguridad y cortes de calles, sino que también dejó comentarios de los más variados. Diario El Litoral dedicó un espacio para abordar el menú preparado por los jefes de estado. Fue la empresa santafesina Gut Catering la que asumió el desafío de preparar los distintos platos que se sirvieron en el almuerzo del miércoles en la Estación Belgrano.

Tras las pruebas de rigor, el menú oficial fue strudel de espinaca con queso brie, de entrada; lomo dijon con un top de molleja y cremoso de papa, como plato principal; y de postre, un rogel con frutos rojos. Entre los pedidos especiales se tuvo en cuenta que a Macri le gusta la carne prácticamente cruda.