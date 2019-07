El Senado aprobó 12 pliegos de jueces enviados por el Ejecutivo

Finalmente, luego de dos meses sin sesionar, el Senado aprobó esta semana los pliegos de 12 jueces nacionales enviados por el Ejecutivo, que tenían dictamen de la Comisión de Acuerdos desde hace varias semanas, pero que venían siendo frenados por el kirchnerismo y sectores del peronismo por la cercanía de las elecciones y la posibilidad de un recambio de gobierno. Los nombres de los ahora magistrados habían sido elegidos por el presidente Mauricio Macri, de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, a partir de los mejores puntajes obtenidos por los candidatos luego de sus respectivos concursos.

"Es una muy buena señal. Tenemos la esperanza de que se aprueben los más de 110 pliegos que el Ejecutivo envió al Senado", sostuvo optimista el ministro de Justicia, Germán Garavano, en diálogo con Infobae.

De hecho, hay otros 54 pliegos que ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos, y están en condición de ser tratados, pero que no obtendrían acuerdo antes de la elecciones. La de ayer fue la última sesión antes

de las PASO que tendrán lugar en tres semanas.

Más allá de los que están pendientes, en el oficialismo celebraron que "se haya roto el tabú de que no pasaba ningún pliego más hasta fin de año". Por lo bajo, festejaban que un sector importante del peronismo "haya desobedecido la orden de Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) de frenar todo".



La votación de 10 de los 12 pliegos salió con 42 votos afirmativos del oficialismo y el bloque del peronismo federal, y dos abstenciones, de Pino Solanas y María Odarda.

Hubo 28 legisladores ausentes a la hora de votar, incluido los 9 kirchneristas de Unidad Ciudadana, que se retiraron del recinto al momento de emitir el voto para mostrar su rechazo.

Los 12 nuevos magistrados ocuparán Juzgados o Tribunales considerados "no conflictivos", del fuero civil y laboral de la Capital en su mayoría, y de Tribunales Orales en dos provincias .

Una ardua negociación

La votación de esta docena de pliegos fue producto de una ardua negociación liderada por el senador oficialista Federico Pinedo con el nuevo jefe de bloque de senadores justicialistas, el cordobés Carlos Caserio, que implicó varias reuniones. "Buscamos acordar una agenda de temas comunes de acá a fin de año, para que el Senado no deje de funcionar por las elecciones. Entre ellos, aprobar una cierta cantidad de pliegos de magistrados que están pendientes y ya fueron votados en Comisión", le explicó Pinedo a Infobae.

Las conversaciones no fueron solo con Caserio, sino también con el bloque kirchnerista que sigue firme en posición de no aprobar más jueces hasta noviembre.

Sin embargo, la votación de los 12 pliegos el miércoles pasado, no implica que el camino esté despejado para avanzar con los que esperan tratamiento en el recinto.

De hecho, al comienzo de la sesión del miércoles pasado, el senador oficialista Julio Cobos reiteró un pedido de preferencia para continuar con el tratamiento de esos pliegos con dictamen en el próximo plenario del cuerpo, que -con suerte- podría ser antes de la elecciones generales. Sin embargo, la moción fue votada negativamente.

"En el caso de Salta y Jujuy, están implementado el nuevo Código Penal y hace falta contar con los jueces. Mendoza viene con una historia complicada en la Cámara Federal producto de los jueces que fueron cesados en sus funciones y juzgados y condenados por temas de lesa humanidad, por lo que se necesitan los nombramientos. Lo mismo es necesario en otras provincias. Apelo a la buena voluntad de las otras fuerzas políticas", alegó el senador mendocino, sin éxito.

Cómo se definieron los 12

El listado de los 12 jueces que obtuvieron acuerdo fue elegido por la bancada del PJ. Según puso saber Infobae, Cambiemos pidió agregarle otros dos nombres. Uno de ellos fue el de Lucrecia Pedrini para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55 de la Capital Federal, que integraba la lista complementaria y cuyo pliego había sido enviado al Senado por el PEN en octubre pasado. El oficialismo también pidió incluir los ascensos de dos diplomáticos de carrera y un almirante.

La sesión de esta semana mostró que de la posición de intrasigencia de no aprobar ningún nombramiento hasta que se defina el resultado electoral, el peronismo pasó a considerar analizar caso por caso, y darle luz verde a algunos de los pliegos "no conflictivos" con dictamen, elegidos con una precisión casi quirúrgica.

"Si uno no nombra jueces civiles y laborales, perjudica a la población. No es una cuestión de índole política, es una cuestión de atrasar o no la labor de la Justicia", analizó ante Infobae el senador cordobés Ernesto Martínez (Cambiemos), vicepresidente de la Comisión de Acuerdos.

Caserio debió enfrentar la resistencia de varios de los integrantes de la bancada peronista, que se vienen oponiendo a "votarle jueces a este gobierno" antes de las elecciones, y a pocos meses del fin del mandato de Macri.

Lo cierto es que el reemplazante de Miguel Pichetto al frente del bloque justicialista busca mantener una posición de equilibro en su bancada, ya que fue votado por solo un voto de diferencia y debe atender las objeciones que le plantean sus compañeros del PJ.

Ni federales, ni jueces en lo Contencioso Administrativo

En lo que no cederá el peronismo – y en este punto hay coincidencia entre las dos facciones del PJ, el ex bloque del Peronismo Federal y el kirchnerismo-, es en la negativa a nombrar jueces federales. Estos magistrados tienen competencia penal y son los que intervienen en causas donde están involucrados funcionarios públicos. Además los responsables de los Juzgados Nº Federales en las provincias tienen competencia electoral. Esta postura es compartida fuertemente por los mandatarios provinciales opositores.

El peronismo tampoco flexibilizará su negativa a darle acuerdo a jueces en lo Contencioso Administrativo, un fuero de poca visibilidad, pero de gran trascendencia por ser el que interviene cuando está el Estado de por medio. Esos Tribunales definen la suerte, por ejemplo, de cuestiones dinerarias, en las que están involucradas empresas contratistas del Estados o concesionarias de servicios públicos.

Objeciones por el método de elección

En dos casos de los pliegos para ocupar Juzgados laborales, el senador justicialista Mario Pais se opuso por considerar que los candidatos fueron elegidos por el Poder Ejecutivo de la lista complementaria elevada por el Consejo de la Magistratura, y no por la terna con los candidatos con los mejores puntajes. Según el senador chubutense, este mecanismo "vulnera la Constitución Nacional".

Su posición respecto de esos dos pliegos fue acompañada por sus colegas Adolfo Rodríguez Saá, María Fiore Viñuales y Guillermo Pereyra.

El bloque del Frente para la Victoria si bien anunció que iba a abstenerse , a la hora de votar, dejó el recinto con la intención de que se cayera la sesión por falta de quórum. Su posición sigue siendo no votar ningún otro pliego hasta diciembre.

Su presidente, el neuquino Marcelo Fuentes, fue uno de los más duros en la sesión, y se quejó de que se haya instalado "mediáticamente" que hubiera "acuerdos parados".

"¡No hay acuerdos, que es otra cosa!", sostuvo enfático. "El Consejo de la Magistratura manejó un concurso y resulta que había uno que estaba primero en el orden de puntaje, pero por una entrevista oral lo pasan al número doce. No doy acuerdo. Quiero explicar que no es morosidad, sino que es el ejercicio de la potestad central que como senadores tenemos. Es decir, equilibrio en la designación de los magistrados. Y este gobierno no tiene equilibrio. Ha nombrado ilegalmente innumerable cantidad de magistrados violando las normativas vigentes", afirmó.

Paradójicamente estuvieron ausentes en la sesión -la segunda ordinaria del año- tanto Picheto como el senador justicialista salteño Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos – en estos días afuera del país en viaje oficial-, dos de los que siempre sostuvieron la postura de que "el Senado tiene una función de cogobierno institucional en la designación de jueces".

Ambos siempre estuvieron a favor de votar los pliegos que tenían dictamen de Comisión. "Dejar sin cubrir esas vacantes porque un gobierno termina en seis meses, es una denegación de Justicia", le había dicho Urtubey a Infobae.

Los nombres que obtuvieron acuerdo

Los pliegos aprobados son de cuatro jueces (Mercedes Domínguez, Ignacio Basavilbaso, Luis Ricardo Sáenz y Jorge Sobrino Reig) para cubrir Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, y otros cuatro para Juzgados del fuero de Trabajo (Gabriela D'Angelo, Mariana Pisacco, Lucrecia Pedrini y Herman Mendel), todos de la Capital Federal.

También se votó el de Mario Eduardo Martínez para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; los de Daniel Doffo y Eliana Ratta Rivas como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan; y el de Alejandro Gallandat Luzuriaga para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones.

Finalmente, se aprobaron los pliegos de tres defensores públicos: uno ante los Tribunales Federal de Primera y Segunda Instancia de Mendoza (Jorge Omar Miranda; otro ante los de La Plata (Pablo Eduardo Ordoñez, al frente de la Defensoría Nº 1), y el tercero para la Defensoría Nº 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Hernán Diego Silva).

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Mariel Fitz Patrick