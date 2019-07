Cruce de A Fernández. con el periodista más influyente de Córdoba: "Usted miente y tergiversa"

Alberto Fernández volvió a tener un tenso cruce con un periodista al aire. En este caso, se produjo este viernes en el programa que tiene por Cadena 3 Mario Pereyra, señalado como el periodista más influyente de Córdoba.

Fueron varios los cruces a lo largo del reportaje. Uno de esos momentos fue cuando Pereyra le recriminó al candidato del Frente de Todos su pertenencia a un espacio "que le ha robado al país permanentemente", en relación a las causas de corrupción por las que el kirchnerismo está imputado. Fernández, por su parte, le reprochó al locutor su afinidad con Mauricio Macri.



Fernández viene de protagonizar una seguidilla de discusiones con periodistas en el marco de la campaña electoral.

Así fue parte del diálogo de este viernes:

Mario Pereyra-¿Cómo usted se une a un vicepresidente que está preso, condenado; a una mujer que tiene 13 causas; a ministros que estás detenidos...?

Alberto Fernández-¿A quién me uno yo?

MP-A toda esta gente.

AL-No, no es verdad lo que usted está diciendo, pero me está hablando como opositor y yo lo entiendo. Pero la realidad no es lo que usted dice, que lamentablemente tergiversa todo. Mire: los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción..

MP-(interrumpe) Un gobierno...

AL-¿Y si me deja terminar una respuesta?

MP-Pero es que usted está mintiendo.

AL-No, yo no miento. Usted está mintiendo. Déjeme terminar. Yo entiendo que usted no me quiere, pero por lo menos disimúlelo. Igual, le voy a contestar todo. Todos los que se han que se jagan cargo de la corrupción y yo no voy a hacer absolutamente nada para impedir que sean juzgados. He pasado 6 años y medio por la función pública. He sido crítico de Macri y Cristina, y a mí nunca se me endilgó ni una causa por corrupción. Eso no me lo pregunta. Nunca un juez me citó a declarar en una causa.

MP-Eso es cierto.

AL-Entonces, lo que usted me pide es que me haga cargo de lo que otros hacen. De lo que otros hacen, que se hagan cargo de lo que hicieron. Porque, además, la mayoría de esos hechos ocurrieron cuando yo ya no era Jefe de Gabinete. Cuando yo fui jefe de Gabinete: la valija de Antonini Wilson, el caso de Felisa Micheli y el caso Skanska. En los tres casos les pedí las renuncias a los funcionarios y les dije que fueran a responder ante la Justicia. Yo puedo contestarle todo porque no miento.

[...]

MP-Yo solamente le digo, que usted está en un partido que le ha robado al país permanentemente.

AL-Me está haciendo un reportaje, parece que me estuviera indagando. Pero yo le voy a contestar todo,m porque puedo contestarle todo.

MP-Sí, es profesor.

NP-No, porque no miento.

Fuente: Urgente24