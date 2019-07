Atentaron contra el Concejal Silvio Bonafede

El atentado en contra del Concejal Silvio Bonafede es un acto cobarde que debe ser inmediatamente condenado por toda la clase política y requiere de un esclarecimiento inmediato por parte de la justicia.

Es menester dar una respuesta inmediata, para que hechos como los vividos por el Concejal Bonafede no vuelvan a ocurrir, es un retroceso en años y no debe quedar bajo ningún concepto impune.

LOS HECHOS

Anoche, cerca de la medianoche, le arrojaron una bomba molotov en la vivienda del concejal del PJ, Silvio Bonafede. La explosión le incendió la puerta del frente de su vivienda, que fue advertida por su hija, que ocasionalmente estaba en su casa.

"Mi hija me dijo que había humo y cuando salí estaba la puerta encendiéndose. La pude apagar con unos sifones de soda que tenía. La verdad que me siento muy triste y me genera angustia, sobretodo por mi hija y por mi nieta", dijo el doctor.

La casa de Bonafede está sobre calle América, en pleno barrio Villa Rosas. "No es algo personal, esto es algo que seguramente le generó malestar a alguien por alguna cosa que reclamé o gestioné", dijo.







Con información de ADN