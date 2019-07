Todo el arco político repudió el cobarde ataque a la vivienda de Bonafede

Todo el arco político de la ciudad y desde Santa Fe, repudiaron el cobarde atentado a la casa del Concejal Bonafede, un hecho que se tiene que investigar a fondo y encontrar a quienes lo perpetraron.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el propio Bonafede comentó que "anoche (por el jueves) la pasé mal. Cerca de la medianoche, 11.45, sentí un ruido en la puerta, pero no le di importancia, porque a veces la puerta hace algún ruido". Agregó que "circunstancialmente, mi hija está durmiendo en casa, con su beba, porque están arreglando la suya. Al rato, siento que ella grita 'papi! humo! humo!". Fui hasta el comedor, porque tengo las habitaciones atrás, y cuando llego casi no se veía. Veo que había fuego que venía de afuera de la puerta, había pasado por debajo y había tomado fuego el parquet".

"Así que tomé unos sifones de la heladera y los vacié. Con algo más de agua, lo apagué. Cuando salgo había una bomba de esas caseras, tipo Molotov. La armaron ahí, porque había una cajita puesta en una plantera que tengo. Hay dos farolitos que se encienden siempre porque tienen células fotoeléctricas", indicó. "Era un envase grande. De dos litros casi. Tenía una alfombra afuera, que también ardió", agregó.

"Anoche había fútbol en Peñarol", agregó como dato. No es menor: quiere decir que en calle América, una de las principales del barrio Villa Rosas, había movimiento a esa hora. Sin embargo, nadie vio nada. "Llama todo mucho la atención", dijo Bonafede, quien descartó que hubiera cámaras en el sector.

"Llamé enseguida a la GUR, después vino la Policía (llegaron prácticamente juntos) y la PDI. Había 20 personas acá. La respuesta fue rapidísima", completó su descripción del mal momento.

"Decí que estaba mi hija, porque sino no tengo más casa. Es todo de madera: techo, paredes, piso... Te podés imaginar el temor de mi hija, la nenita de 10 meses... terrible. Además de la angustia que a uno le queda. Porque uno se va de la casa y se queda pensando si cuando volverá estará en pie", añadió. "Vamos a ver qué pasa con la investigación que haga la policía. Vivimos un Estado de derecho. Es la Justicia la que debe determinar las cosas", cerró.

ATENTADO POLITICO

"Lo que puedo decir es que esto no es por un problema personal, porque no tengo problemas con nadie. Debe ser algo por mi función de concejal: por alguna declaración que dije o alguna posición que tomé. Y me avisaron", sentenció.

¿Qué pudo haber sido? "Eso no lo sé. Hay una multiplicidad de temas en donde uno habla y opina", dijo inicialmente. Con posterioridad, indicó que tenía alguna sospecha, pero que no la quería hacer pública.

"Esto es un atentado, venga de donde venga y lo haga quien lo haga", señaló.

COMO SE SIGUE

Bonafede dijo que probablemente ponga una cámara de seguridad fuera de su domicilio. "Pero vivo solo. No va a ser fácil salir y pensar que no te van a llamar para decirte que ha pasado algo", completó.

"Tuve que ir a avisarle a mi madre de 95 años antes de que se entere por los medios, porque ella escucha radio y mira la tele. Además, tuve que ir a la seccional primera", agregó.

VISITA DE CONCEJALES

En la mañana de ayer estuvieron en su vivienda los concejales Raúl "Lalo" Bonino, Jorge Muriel, Evangelina Garrappa, Hugo Menossi, Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti. Bonafede descartó que se vaya a modificar la intensidad de los temas del Concejo: "esto no tiene que amedrentar a nadie. Los temas que están instalados no tienen que disminuir cuando uno está convencido de algo. Hay que seguir para adelante".

SIN MOLOTOV PARA EL MPA

De acuerdo a lo señalado por el Fiscal que entiende en la causa, Dr. Carlos Vottero, para prender fuego no se usó una molotov, sino un pedazo de plástico. El combustible sería gasoil, aunque restaba su confirmación final. Tampoco tenía el dato del uso de una botella, porque no fue aportado ni por los peritos (bomberos) ni por los investigadores.







Con información de La Opinión