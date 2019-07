Colón perdió ante Sportivo Las Parejas y fue eliminado de la Copa Santa Fe

En el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Santa Fe, Colón cayó como visitante ante Sportivo Las Parejas por 2-1 y ahora tendrá revancha el sábado 10 de agosto en el Brigadier López.

Esta vez, el Sabalero se encontró con un rival duro y experimentado, supo pegar en los momentos justos y que a lo largo de los 90' mostró una mejor versión que el Rojinegro, que no repitió las actuaciones anteriores.

Sportivo Las Parejas fue un poco más que Colón al cabo de los primeros 45' y por ello el resultado parcial terminó siendo justo, ya que de los dos, el elenco local era el que más había insinuado.

Ya en el arranque el Lobo tuvo una chance con un cabezazo desviado de Lucas Abascia cuando se jugaban 3', aunque luego llegaría una opción concreta para abrir el marcador pero que terminó desperdiciando el conjunto local.

Cuando se disputaban 15' Maximiliano Bocchietti inició la acción, cedió para Diego Gutiérrez quien envió un centro desde la derecha y en el primer palo el volante Federico Pizzichini debajo del arco remató desviado.

En ese primer cuarto de hora el conjunto dirigido por Gustavo Raggio se mostraba mejor plantado, ante un Colón impreciso que no hacía pie en la zona media. No lograban asentarse, ni Tomás Moschión, ni tampoco Santiago Pierotti.

Y los que jugaban por afuera, no podían desequilibrar, así las cosas el elenco visitante dependía demasiado de las corridas de Sebastián Malimberni quien fue titular en lugar de Tomás Sandoval.

Colón no llegó con peligro al arco de Rébora, al punto tal que apenas inquietó con un disparo de Juan Cruz Zurbriggen desde afuera del área que controló el arquero sin problemas.

Y cuando el primer tiempo se terminaba, a los 44' Brian Puntano recibió de espaldas en el área, giró y le ganó la posición a Facundo Garcés y remató de zurda. Joaquín Hass tuvo una floja respuesta y el balón le pasó por debajo del cuerpo para meterse dentro del arco y establecer el 1-0.



Un gol psicológico el que marcó el local y que luego se traduciría en el inicio del segundo tiempo, cuando a los 8' aumentaría el marcador con un golazo del experimentado Maximiliano Bocchietti, quien recibió de un lateral, acomodó el cuerpo, hizo pasar de la largo a Eric Meza y la clavó por arriba pese a la estirada de Haas.

Ese gol terminó por derrumbar al Rojinegro que ya no tuvo reacción, Pablo Bonaveri movió el banco tratando de buscar respuestas pero no hubo caso. Siempre parecía estar más cerca el local del tercero, que el visitante del descuento.

Pudo marcar Pierotti en una acción individual a los 12' con un remate al primer palo, pero se trató de un espejismo, ya que después de eso no inquietó a Rébora. Pero en el peor momento del Sabalero y cuando poco hacía para merecerlo llegó el descuento.

A los 41' Facundo Taborda quien había ingresado minutos antes, picó entre los centrales a buscar una pelota filtrada y quedó mano a mano con Rébora, en el primer remate ganó el 1, pero en el rebote se impuso el delantero quien empujó el balón al gol.

Y en el final, por esas cosas que tiene el fútbol, pudo empatarlo con un remate de Zurbriggen que controló Rébora, tras un centro de Ruiz Díaz. Aunque el resultado final no se discute y Sportivo Las Parejas fue superior a Colón y lo ganó bien. Ahora la revancha se jugará el 10 de agosto en el Brigadier López.

Síntesis

Sportivo Las Parejas: Emilio Rébora; Lucas Abascia, Lucas Pasco Huinca, Luciano Martoglia, Juan Acosta; Federico Pizzichini, Lautaro Navas, Julián Acosta, Diego Gutiérrez; Brian Puntano y Maximiliano Bocchietti. DT: Gustavo Raggio.

Colón: Joaquín Haas; Eric Meza, Facundo Garcés, Bruno Espíndola, Franco Quiroz; Santiago Pierotti, Tomás Moschión; Mateo Hernández, Juan Cruz Zurbriggen, Brian Farioli y Sebastián Malimberni. DT: Pablo Bonaveri.

Goles: PT 44' Brian Puntano (SP), ST 8' Maximiliano Bocchietti (SP), 41' Facundo Taborda (C)

Cambios: PT 20' Daniel Salvatierra x Gutiérrez (SP), ST 25' Martín Tolosa x Puntano (SP), 25' Wilson Ruiz Díaz x Malimberni (C), 32' Ignacio Rurak x Farioli (C), 34' Facundo Taborda x Hernández (C), 36' Nicolás Yanantuoni x Bocchietti (SP)

Amonestados: Pierotti (C)

Árbitro: Mariano González.

Estadio: 4 de Septiembre.

Fuente: Uno Santa Fe