Alberto Fernández: “Yo no oculto a Cristina. Estoy orgulloso de que sea mi vicepresidenta”

Días después de que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuestionara que el Frente de Todos esconde a Cristina Kirchner durante la campaña, el candidato kirchnerista Alberto Fernández salió al cruce y aseguró que está "orgulloso" de que se su vicepresidenta.

"Yo no oculto a Cristina. Estoy orgulloso de que Cristina sea mi vicepresidenta. Lo que hicimos fue dividirnos el esfuerzo por recorrer el país", lanzó Fernández.

En declaraciones a Radio con Vos, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri por una supuesta campaña en su contra.

"Es parte de una campaña contra nosotros, que el gobierno promueve. Y la idea de una campaña desordenada también la promueven los medios", insistió.

Y redobló la apuesta: "Cristina nunca me dijo de esto no hables. Yo milito desde los 14 años. No necesito un asesor de imagen o un coaching como necesita Macri".

Después de algunos cruces con periodistas en el inicio de la campaña, Alberto Fernández asegura que está "en una época zen" se su "vida política".

"Cuando veo que me quieren meter en la locura, respiro hondo. Si me sumo a la locura nos metemos en un tiempo en el que no queremos vivir. Debemos recuperar el respeto entre nosotros. Por eso me pongo en onda zen y digo bajamos un cambio", dijo.

Consultado sobre los pronósticos de Miguel Angel Pichetto de que Juntos por el Cambio ganará en primera vuelta, Fernández fue tajante: "yo no hago bravuconadas, para bravuconadas está él".

Con información de www.clarin.com