Gracias a la estabilidad, volvieron los timbreos de Cambiemos

“Hemos vuelto a hacer timbreos porque la gente ya no está tan enojada con nosotros”, señaló a ámbito.com una alta fuente de la Casa Rosada. Cabe recordar que los dirigentes de Cambiemos habían suspendido los timbreos porque les era muy difícil golpear las puertas de los ciudadanos en momentos en que ante los reclamos y la indignación de la gente, eran las pocas las respuestas que podían dar.

El humor social ha tendido a mejorar en las últimas semanas con la caída de la inflación, el cobro del medio aguinaldo, algunos ajustes salariales y medidas de estímulo directo, como la ampliación a todos los días del programa de compras financiadas Ahora 12. Y no es una apreciación del gobierno ya que ciertos índices privados comienzan a mostrarlo.

En junio el índice de confianza del consumidor aumentó más de un11% respecto del mes anterior, tras haber tocado piso en enero pasado según lo informó la Universidad Di Tella. En el mismo sentido, las ventas minoristas aumentaron 18,2% en junio en la comparativa con el mes de mayo, de acuerdo con la información elaborada por CAME.

Resulta llamativo que una medida diseñada por el ex ministro Axel Kicillof –hoy principal competidor de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires– sea una de las llaves que le permite al gobierno reabrir el contacto en los barrios. “Hasta hace muy poco, los comerciantes estaban furiosos porque no vendían nada y no tenían cómo pagar los servicios, los alquileres y los impuestos”, comentan en la Casa Rosada.

Un aliado impensado del gobierno son los venezolanos que vinieron a la Argentina escapando de su país.

Es que detectaron que, indirectamente, hacen campaña a favor del oficialismo al recordar los padecimientos que sufren en Venezuela y trazar paralelismos entre las políticas del régimen de Nicolás Maduro y las llevadas el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Cuando los argentinos se quejan por la inflación, los venezolanos replican que no tienen idea de lo que es vivir con hiperinflación y mercado negro”, comentan que les responden a las quejas de los argentinos.

“Son los mejores militantes espontáneos que tenemos”, afirman en las filas de Cambiemos.

En los últimos tres meses se recuperó la imagen del gobierno de Mauricio Macri. En julio tuvo una valoración positiva de 34,5% -con un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del mes pasado-, al tiempo que se registra un descenso de la valoración negativa que queda en 48,3%, de acuerdo con el último relevamiento de la consultora Synopsis.

Si bien, como se señaló, la imagen negativa del gobierno supera a la positiva, se observa una pronunciada caída de la evaluación desfavorable, de unos 10 puntos, ya que cuatro meses atrás llegó a casi 59%.

Cierre de campaña en Córdoba

Cambiemos está perdiendo por solo unos 3 puntos en las primarias, según las últimas encuestas que encargaron en la Casa Rosada, aunque algunos miembros del gobierno, más optimistas, creen que esta diferencia puede ser menor o inclusive aventuran un posible empate. Con este resultado, confían en que el rechazo al kirchnerismo les permitirá triunfar en primera vuelta.

La provincia de Buenos Aires genera más de incertidumbre en el gobierno ya que, si bien creen que finalmente terminará triunfando María Eugenia Vidal, los números del oficialismo no permiten conclusiones definitivas.

En este contexto el gobierno no parecería tener nada que regalar y, yendo a lo seguro, se anticipa que Mauricio Macri cerrará su campaña el próximo 7 de agosto en Córdoba, provincia que se consagró en 2015 como el bastión del antikirchnerismo.

En ese año la fórmula de cambiemos orilló el 72% de los votos (contra 28% de Daniel Scioli) y en las primarias de 2017 volvió a imponerse con el 44% de los votos.

Las últimas mediciones de la provincia mediterránea con que cuenta el gobierno vuelven a dar un triunfo al oficialismo con el 47% de los votos, al tiempo que se recupera la imagen positiva del presidente Macri.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Liliana Franco