Axel Kicillof: "El Gobierno fomenta la provocación, están haciendo una campaña sucia y agresiva"

Axel Kicillof fue el hombre que eligió Cristina Kirchner para visitar, durante la jornada del pasado viernes, la ciudad de Mar del Plata. "Yo no voy a hablar, quiero que hable Axel", expresó la ex mandataria sobre el final del acto, ante miles de personas, en una contundente y clara muestra de apoyo hacia quien peleará por destronar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El ex ministro de Economía había llegado esa misma tarde y se retiró tras una jornada que tuvo la presentación de Sinceramente, el libro de CFK, y un discurso de 10 minutos de Kicillof, acompañado por Fernanda Raverta (precandidata a intendente de Mar del Plata), en donde se mostró enérgico y efusivo en relación a sus anteriores presentaciones.

"Hay una energía para transformar este elección en algo diferente. El Gobierno fomenta la provocación, están haciendo una campaña sucia y agresiva", dijo Kicillof a Infobae.

Fue él quien, impulsado por Cristina Kirchner, le pidió a los militantes kirchneristas que no cantaran ni expresaran ningún tipo de mensaje violento o provocador hacia el oficialismo.

"No hubo cantitos para nadie", expresó Kicillof, quien también se refirió a las últimas declaraciones de la actual gobernadora provincial, en donde destacó que, en caso de que el kirchnerismo triunfe en elección, será La Cámpora quien en verdad tome el poder.

"No la esperaba porque la gobernadora se ha especializado en tener un tono diferente. Ahora pasó de agredir a la oposición a mentir en lo que pasa. Dijo que no hay mas pobreza, que no había cierre de empresas, que no había más desempleo, sino que ese número estaba sujeto a las causas naturales o biológicas. Me sorprende la negación", sostuvo.

Cuando atacan me ponen en un escenario en el que buscan que conteste. Pero yo, en cambio, me enfoco en no contestar y tratar de evitar situaciones de violencia. Ya me tocó vivirlo con mi familia hace algunos años, y no está bueno", explicó.

Kicillof es uno de los hombres que más quiere y respeta la ex presidenta. Admira su capacidad y también su trabajo en la política. Tal es así que CFK se presentó por primera vez a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires y buscó, de manera permanente, recalcar la importancia de que el economista triunfe en todos los distritos.

"El respeto que le tengo, la admiración que le tengo… El viernes en su discurso reconoció todo lo que venimos haciendo y todo lo que faltó hacer cuando fuimos gobierno. Siento la responsabilidad de algo tan inmenso como estar enfrente de una candidatura a la gobernación, para la cual me siento capacitado. Y mucha responsabilidad por tener a Cristina al lado mío, apoyándome", sostuvo Kicillof.

Según las encuestas, que también manejan desde el oficialismo, Kicillof mantiene una pequeña ventaja con la actual gobernadora, que pelea por la reelección. "Son 5 puntos que buscamos reducir en estas semanas", expresó uno de los voceros de Vidal a este medio durante la semana.

"No te voy a decir que uno no sepa o no pueda estar en estas situaciones. Se empieza a parecer mucho a Macri la gobernadora. Pero seguiremos con el mensaje que dimos el viernes en Mar del Plata: no vamos a agredir ni a atacar, sino a tratar de mostrar la realidad cuando se la oculta. Y a proponer un camino distinto", manifestó Kicillof.

En relación a la decisión de acompañar a CFK en la presentación del libro en La Feliz, sostuvo que "Mar del Plata es un distrito especial, siempre golpeado por las crisis, pero también cunado e impulsado por los momentos de auge y crecimiento. Como gobernador pienso prestarle particular y especial atención. Cuando le va mal al país, le va mal a la Provincia. Y luego a Mar del Plata"

Kicillof protagoniza una campaña maratónica y a contrarreloj, en donde duerme algunas horas en la ruta, entre viaje y viaje, con el objetivo de recorrer todos los distritos provinciales: "Vengo hace tres años y medio recorriendo y en esta instancia toma otra velocidad, otra intensidad, otra magnitud. Todo lo que hice y busqué durante este tiempo es unificar las fuerzas, con todos los sectores y actores, para ganar esta elección", completó.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Mauricio Luna