“Modo Alberto”: CFK cruzó a Luis Novaresio por su entrevista en 2017 y después le pidió “disculpas”

Presentando su libro “Sinceramente” en Mar del Plata, Cristina Fernández de Kirchner, había asegurado que las entrevistas que le realizaban los medios se asemejaban a “un interrogatorio”, al tiempo que se refirió al “blindaje mediático” para el actual oficialismo. Sobre esto, el periodista Luis Novaresio le respondió este domingo en duros términos, logrando que la ex mandataria le pidiera “disculpas”.

“No es difícil concluir, a dos años de aquella entrevista, que la ahora candidata a vicepresidente se sintió molesta y agraviada por el reportaje. No hay exageración. Para ella, las preguntas fueron un agravio”, aseguró Novaresio y agregó que “si no, no es razonable que alguien compare las inquietudes periodísticas” con “un interrogatorio policial”.

Además, señaló directamente que sobre el particular le surgen interrogantes. “¿Cree en la obligación de dar cuenta de sus actos de gobierno por medio de explicaciones en medios masivos de comunicación o el periodismo sigue siendo una amenaza desestabilizadora? Respuestas: Interrogatorio. Luz de frente. Alguien detrás que le hace algo para que responda”.

La precandidata a Vicepresidenta de la Nación por el Frente de Todos, había realizado las declaraciones el pasado viernes. Como respuesta, el periodista rosarino, quien la entrevistó en 2017, publicó una nota de opinión titulada “El día que ´interrogué´a Cristina Kirchner”.

“Acabo de leer el twitt de Luis Novaresio en el que considera que le hice una imputación de cuasi torturador al referirme a la entrevista que me efectuara en la campaña electoral 2017”, publicó la ex presidenta sobre el anuncio de Novaresio, puso de ejemplo la entrevista a Alberto Fernández en Cadena 3 y continuó con una cadena de mensajes hasta, finalmente, pedirle “disculpas”.

“Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición”, manifestó CFK, en sintonía al intento de su espacio político de reforzar la idea de “blindaje mediático” a Mauricio Macri o María Eugenia Vidal, por ejemplo.

Además, indicó que “sin ir mas lejos y a título de ejemplo, lo que Alberto Fernández debió soportar en Córdoba de parte de un periodista claramente vinculado al oficialismo y que es una prueba cabal de lo que quise poner de relieve”. De este modo, apuntó al cruce del dirigente peronista con Mario Pereyra en Cadena 3 donde lo calificó de “opositor”.

“Por lo que le pido disculpas si se sintió ofendido, porque estuvo muy lejos mi intención de hacerle ningún tipo de imputación y menos de esa naturaleza de tan triste memoria para los argentinos y las argentinas”, finalizó la exjefa de Estado con la polémica instalada y la escalada de tensión entre el Frente de Todos y los periodistas.

Con información de www.elintransigente.com