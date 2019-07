María Eugenia Vidal: “A Axel Kicillof no lo escuché expresarse sobre narcotráfico”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal destacó el trabajo realizado por su gestión contra el narcotráfico, al tiempo que se diferenció de lo hecho por los gobiernos peronistas. También le apuntó al candidato kirchnerista Axel Kicillof: "No lo escuché expresarse en relación al tema".

"No hay narcotráfico que no haya podido crecer sin complicidad política, judicial y policial. Hay un sistema que gobernó la Provincia durante 28 años con el mismo espacio político y nos decían que la Argentina era un país de tránsito y mientras tanto crecían las cocinas, el paco, el consumo de drogas y todos miraban para otro lado. O no supieron o no quisieron enfrentarlos", sostuvo Vidal en La Cornisa (América), en referencia al peronismo.

En este sentido, la gobernadora continuó: "A Kicillof no lo escuché expresarse en relación a este tema, no sé cuál es su propuesta. Pero nuestra propuesta está clara desde los hechos: 70 por ciento más de paco decomisado, que representa medio millón de dosis que no llegaron a nuestros hijos, a los chicos que están más expuestos".

Vidal también realizó una comparación con su antecesor, Daniel Scioli. "En dos gestiones, Scioli detuvo a 5 mil personas vinculadas al narcotráfico. Nosotros en tres años y medio detuvimos a 7 mil. Esto demuestra una vocación. Ojalá todos den la misma pelea. Hubo un sistema que durante 28 años no dio esa pelea. Y hay un Gobierno que la puso como eje principal".

En otro pasaje de la entrevista, la mandataria bonaerense le respondió a Kicillof, quien la había cuestionado por "no conocer" la Provincia: "No desconozco la realidad de la Provincia porque la camino todos los días. Fui a lugares en los que hacía más de 20 años que no iba un gobernador". Y agregó: "Cada pueblo sabe cuántas veces fui".

Sobre los dichos del titular de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, quien había aseverado que en los tribunales federales hay "abuso del proceso judicial penal", "causas armadas artificialmente" y "complicidades", Vidal fue taxativa: "Nosotros hemos sido muy contundentes. No hay impunidad para nadie. Incluso para el propio Presidente y su familia. Vamos, nos presentamos ante la justicia y damos la cara. En 3 años y medio nunca tuvimos un conflicto de poderes. Siempre la Justicia fue independiente y no vamos a tener ahora un problema".

Con información de www.clarin.com