El nieto de Carlos Monzón sorprendió a Susana Giménez con una pregunta: “A este chico lo mato”

Después de meses de producción, el canal Space estrenó “Monzón”, la serie basada en la vida del boxeador Carlos Monzón. Protagonizada por Mauricio Paniagua, Jorge Román, Carla Quevedo y Celeste Cid, la serie ya es furor en todo el país.

A raíz del éxito que está teniendo la serie, varios familiares de Carlos Monzón salieron a hablar en los medios en las últimas semanas. Primero lo hizo Carlos Alberto, el hijo mayor del boxeador, y ahora Agustín, el nieto de Pelusa García e hijo de Silvia Monzón.

El domingo por la noche Agustín, de 18 años, fue invitado al programa de Susana Giménez, ex pareja de Carlos Monzón, y se animó a hablar sobre la vida de su abuelo. “¡Sos muy parecido a Carlos!”, le dijo sorprendida la diva al joven que participó en la ficción como uno de los sobrinos del ex boxeador.

“Las cosas que habrás escuchado de mi en tu familia. Pelusa y yo nos encontramos después de muchos años y pude pedirle perdón. Yo no sabía que Carlos estaba casado. Los hombres te mienten y uno se lo cree”, reconoció Susana Giménez con respecto a su relación con Carlos Monzón.

Curioso, Agustín aprovechó para preguntarle a la diva varias cosas sobre su abuelo. Cuando le consultó sobre los rumores que aseguraban que ellos seguían a los besos luego de terminadas las escenas de la película, ella lo desmintió. “No, eso no es cierto. Es un mito”, respondió.

“Carlos era mujeriego. Nos encontramos en un coctel que hizo la producción de la película. Nos presentamos y él me dio un beso en la boca. Yo estaba con mi novio. ‘¿Por qué me tiene que dar un beso?’, dije. Y él me decía que no me haga problema, que era el campeón. Yo me había enojado, pero después se me pasó”, contó la conductora ante la pregunta de cómo se enamoró de Carlos Monzón.

“Era muy carismático. Una persona especial. El único problema que tuvo Carlos era el alcohol, que lo llevó al desastre total”, confesó Susana Giménez, que luego habló del quiebre de su relación: “Nos separamos porque… el dejó de pelear y durante el día no tenía que hacer. Ese era su problema. Entonces iba al boliche, al bar…”.

“¿Te hubiera gustado tener hijos con mi abuelo?”, preguntó Agustín sorprendiendo por completo a Susana Giménez quien respondió: “A este chico lo mato… No, mi amor, la verdad no. Él ya tenía muchos hijos y yo estaba a pleno con mi carrera…”.