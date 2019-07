La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Virginia Gallardo: “¿Cómo te quedó la colita?”

Hace ya varios años, Virginia Gallardo admitió que se había operado los gluteos con el polémico doctor, Aníbal Lotocki, con el que tuvo varias batallas legales. Este dato no pasó desapercibido para Mirtha Legrand,quien le consultó a la modelo sobre su salud física con una pregunta incómoda: “¿La colita cómo te quedó?”.

Todo comenzó con un comentario de Mirtha Legrand, recordando la operación de la modelo: “Vos te operaste la cola”, dijo la conductora. “Sí, señora Mirtha”, respondió Virginia. “¿Le hiciste un juicio al cirujano? ¿Lo denunciaste por mala praxis?”, preguntó La Chiqui. Y la ex pareja de Ricardo Fort aclaró: “En estos días vamos a tener una mediación y es muy difícil porque del otro lado hay alguien que no se hace cargo de todo esto”.

Y la pregunta incómoda de Mirtha Legrand no tardó en llegar: “¿La colita cómo te quedó?”. “Hermosa. Me hago cargo de que me operé siendo muy chica, cayendo en manos de gente que decía ser profesional. El mensaje no es si quedó lindo o feo, sino que tiene que ver con un tema de salud. Quiero que mi mensaje sea que hay que hacerles caso a mamá y papá, consultar con más de un profesional, hacerse los estudios necesarios, pedir antecedentes”, explicó la bailarina.

“Pasaron diez años de todo esto y recibo críticas todo el tiempo. No me queda otra. Estoy feliz y contenta siempre y cuando mi salud esté bien. No digo que esté al cien por ciento, pero la manejo”, continuo Virginia Gallardo. “¿Qué pasa que una persona que tiene tantos juicios en su contra no ha parado de trabajar ni un día?”, finalizó la vedette con suma indignación.