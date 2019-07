Nairobi, sin filtro sobre La casa de papel: “El golpe es más ambicioso”

Alba Flores, la actriz que se pone en la piel de Nairobi, habló sobre la tercera temporada de La casa de papel, la serie de habla hispana más vista.

“Esta vez la producción es mucho mayor…. y eso también se nota en los guiones, en cosas que lees y dices ‘¿en serio? esto no se puede hacer’” dijo la nieta de la histórica Lola Flores.

Y agregó: “Yo también lo daba por acabado, como todo el público. Era como el fin de una etapa, porque no podíamos esperar el éxito internacional que vino después. Creo que para mucha gente estaba la incógnita respecto a qué harían los personajes después con todo ese dinero, y qué iba a pasar con ellos. sí que había con qué (material) seguir, pero había que querer hacerlo. Lo bueno es que la gente lo demandó y aquí estamos”.

El pasado viernes 19 de julio, Netflix dejó disponible en su plataforma la nueva temporada de La casa de papel, en la que el Profesor vuelve a reunir a su equipo, esta vez para ingresar en el Banco de España.

“Es una temporada con muchísima acción. Ahora el golpe más ambicioso porque su finalidad es mucho más grande. Eso hace que las tácticas se vuelvan más complejas…, ya no sabemos los trucos de los otros. También creo que hay una puesta en escena que si ya en la primera y segunda parte era muy teatral, en esta también hay momentos de mucha espectacularidad”, comenta la intérprete del personaje más feminista.



“Nairobi” también habló del reto que fue personificar a una ladrona querible: “Somos personajes que entramos en bancos a robar y cogemos rehenes, ejercemos violencia, los amenazamos, y hay momentos en que somos muy duros con ellos. Pero eso no se pone por encima de los seres humanos que hay detrás, quienes en realidad tienen intenciones nobles – algunos más y algunos menos- pero es difícil interpretarlos y que lo que hacen no te moleste, como para poder empatizar con ellos”.

Alba Flores dio además detalles de cómo nació su icónica frase “Empieza el matriarcado“: “Me la escribieron, no la dije porque yo quise…, pero la habría dicho porque quería también, seguro”.

Y aclara al respecto: “En ‘La Casa de Papel‘ no hay una trama feminista per se. Sí hay una alianza entre mujeres, sí hay sororidad, se cuida de alguna manera. Pero no es una serie con un argumento mega feminista…, ojalá (lo fuera)”.