“Soy peronista, en la Argentina no funcionaron bien otros modelos”

El precandidato a gobernador de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, fue entrevistado en profundidad por Jorge Fotevecchia para Perfil. Allí, hizo referencia al manejo que el oficialismo está desarrollando en la provincia, se definió como peronista y aseguró que “hoy se vive con incertidumbre y con miedo”.

En principio, se refirió a los problemas eléctricos que tuvo la provincia en el último tiempo. “Tres días de corte en La Plata es síntoma de que algo anduvo pésimamente mal. Y a eso se suma el corte de electricidad más grande de la historia argentina, que le ocurrió al gobierno de Macri. Los cortes de luz no están ni solucionados ni en vías de solución”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Tenemos que la inversión del sector energético es menor que en 2015. Eso explica lo que pasó. Tenemos tarifas enormes en dólares. No se puede explicar semejante nivel de ganancias, Es algo que debe resolverse. No se puede ganar tanta plata, invertir tan poco, funcionar tan mal y cobrar tan caro. María Eugenia Vidal es la responsable de todo eso”.

En tanto, haciendo hincapié en la modalidad de gobierno, sostuvo: “No creo que la mejor de forma de gestión de las empresas sea la estatal. No lo creo y no lo hice”. Al respecto, destacó el caso de YPF, donde sostuvo que “se recuperó el control del 51%”. Luego, consideró que lo que se buscó fue “recuperar el control de la compañía y poner a la cabeza a alguien que venía del sector privado, como Miguel Galuccio”.

Tras ser señalado como marxista, el economista negó esta posición y aseguró: “Soy peronista. En Argentina no funcionaron bien otros modelos. Me parece que me atribuyen a mí otro tipo de cosas para no hablar de lo que realmente pasa”. Al respecto, destacó: “Cuando me acusaron de pagarle mucho al Club de París, me dijeron que era entreguista. Y al mismo tiempo afirmaban otros que soy recontra estatista, recontra de izquierda. Pero nunca participé de un partido trotskista ni marxista”.

Por otro lado, hizo referencia a la crisis que está viviendo la Argentina y sostuvo: “Estamos frente a problemas mucho más graves. Hay sectores trabajadores que no pueden planificar qué va a pasar mañana. No saben cuánto tendrán que pagar de luz o de gas. Desordenaron la vida de la gente de una manera que no tiene dimensión, si se compara con cómo vivía la gente hace unos años. Hoy se vive con incertidumbre, con miedo”.

Finalmente, disparó contra el oficialismo y aseguró: “Este es el Gobierno que prometió la revolución de la alegría. Que dijo que se viviría mejor, que no ibas a perder nada, que iba a haber trabajo de calidad, más ciencia y tecnología. La gobernadora Vidal dijo que los docentes debían ganar 40 mil pesos, que iba a haber más infraestructura. Las escuelas no estaban bárbaras. Pero ahora están mucho peor”.

Con información de www.elintransigente.com