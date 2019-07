Carta abierta: Roberto Lavagna les pega a Macri y Cristina y se enoja con las encuestas

Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey publicaron una carta dirigida a "los argentinos", rumbo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, donde critican a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner y cuestionan las encuestas.

La fórmula presidencial de Consenso Federal difundió el texto donde destacan que en las PASO se comenzará a definir: "El destino del país por lo menos para los próximos 20 años: si continuará dividido y en declinación, o si se une, se recupera y crece para que los chicos de hoy puedan disfrutar de la prosperidad".

En la misiva, interpelan "a los millones de argentinos que no quieren que siga Macri ni que vuelva Cristina", para pedir el voto y cuestionar duramente la "polarización" entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Gobernaron el país en los últimos 12 años con los resultados desastrosos que muestran los indicadores socioeconómicos. Ahora llevan ocho años con la economía estancada y una secuela catastrófica de recesión, desempleo, pobreza extendida, inflación inusitada y, otra vez, un endeudamiento impagable. No es digno para ningún pueblo con amor propio hacerle una oferta electoral de tan bajo nivel", señalan Lavagna y Urtubey.

Y en ese tramo, apuntan a las encuestas electorales rumbo a las Primarias. Los sondeos hasta ahora dan a la fórmula de Consenso Federal tercero, lejos de los Fernández-Fernández y de Macri-Pichetto, pero además por debajo de los dos dígitos.

"En la promoción de esas alternativas nefastas, desnaturalizan el uso de las encuestas para fomentar la polarización mediante el disfraz de cobertura de la noticia y comentario de actualidad política. Estos recursos no tienen el sano objetivo de informar a la sociedad sino de influirla por intereses mezquinos sin medir la magnitud del daño que le hacen", aseguran.

Días atrás, Lavagna se enojó durante un reportaje con el periodismo, por un supuesto trato desigual que percibe respecto de la cobertura que tuvo las internas por el armado de listas en su espacio, con respecto a las del oficialismo y el kirchnerismo.

Finalmente, la carta de Lavagna-Urtubey vaticinan que si prospera la campaña rumbo a una polarización extrema, como señalan los encuestadoras, "el principal vector del voto argentino será el odio o el miedo, sentimientos que no inspiran decisiones racionales".

"'Voto a Macri para que no vuelva Cristina', dicen unos. 'Voto a Cristina para que no siga Macri', expresan otros. Sin embargo, una y otra alternativa, por distintos motivos y caminos, sumirán a la Argentina en la depresión por muchos años más. Representan el fracaso del pasado y el fracaso del presente. No pueden otra cosa que asegurar el fracaso del futuro", sentencian en el escrito.

Finalmente, prometen: "Combatir y si es posible derrotar a la perniciosa polarización con las armas legítimas y democráticas del voto".

Y concluyen: "Deseando que su decisión sea iluminada por Dios y nuestros próceres, y resulte beneficiosa para la Patria, los abrazan con afecto nacional".

Con información de www.clarin.com