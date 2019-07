Marco Lavagna: “Hay que elegir en positivo, no un anti-algo”

El legislador nacional y precandidato a renovar la banca reiteró que la gente "no quiere votar" extremos.

El precandidato a diputado nacional en primer término por Consenso Federal, Marco Lavagna, se refirió al panorama electoral frente a los próximos comicios y pidió votar “en positivo, no un anti-algo”. Rechazando la polarización entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, precisó que “hay gente que no quiere votar ni un extremo ni otro”.

“Vamos a ver qué elige la gente. Las encuestas muestran volatilidad del voto y que hay gente que no quiere votar un extremo ni otro”, aseguró Lavagna sobre la tendencias que se manejan a días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. En este punto añadió que “en las PASO no elegimos nada, se elige en octubre. Hay que elegir por positivo, no un anti-algo”.

“Si esto se polariza más, los acuerdos van a ser cada vez más difíciles” avizoró el economista, respondiendo a lo que ocurre en la Argentina, donde todo pareciera definirse entre el actual Gobierno y el anterior. Como referente de una “tercer opción” electoral, que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, el actual diputado nacional dijo que “yo cuestiono la pérdida de la oportunidad del oficialismo en 2017”.

En ese sentido, Lavagna recordó que la victoria legislativa de Cambiemos hace dos años, en 2017, prometía una real apertura política y constituía una posibilidad de calidad para la política. Sin embargo, el legislador apuntó que finalmente no haya ocurrido: “Yo estuve en el CCK ese día y pensé que estaba la voluntad y después no sucedió el consenso”.

En recientes declaraciones a la prensa, también brindó su opinión sobre los referentes “opositores” que se sumaron en este último tiempo al oficialismo de Cambiemos, hoy denominado Frente Juntos por el Cambio. Consultado respecto a los casos de Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto, el precandidato remarcó que “hubo mucho de la dirigencia que terminó tentándose a los extremos.

“Lamento que no se pueda haber hecho una tercera vía más grande”, precisó luego en referencia al espacio de Alternativa Federal, conformación anunciada en 2018. La propuesta se sostenía en una opción electoral amplia con un peronismo unido, opositor al Gobierno de Mauricio Macri y lejano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por último, Lavagna se refirió al senador peronista Miguel Ángel Pichetto. “Me sorprendió que esté con Macri”, señaló sobre el precandidato a Vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio, quien hasta su designación presidía el Bloque de senadores peronistas y hoy integra el oficialismo que busca la reelección de Macri.

Con información de www.elintransigente.com