Infame robo en el Jardín Basso

Los robos en nuestra ciudad ya no tienen límites, ahora fue el turno del Jardín Juan Basso

Cuando el personal del Jardín abrió las puertas en la mañana de hoy, luego de permanecer cerrado por las vacaciones de invierno, se encontraron con un desorden total.

En efecto, el mismo respondía a que autores anónimos ingresaron al mismo y se robaron hasta las galletas que estñan destinados a los niños que concurren al mismo.

Un hecho más de inseguridad, está vez con el agravante y la indignación que es el espacio en donde concurren niños a hacer los primos pasos en la enseñanza.

Una verdadera vergüenza que no hace otra cosa que reafirmar que para los ladrones no existe el límite y no hay respeto por nada