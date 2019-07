"La Pindonga": ¿publicidad engañosa o jugar al filo de lo legal?

La expresión de la Ex Presidenta sobre las marcas "La Pindonga" y "Cuchuflito", no sólo que es el reflejo de una realidad que se comenzó a vivir desde que la crisis en la que estamos inmersos los Argentinos nos comenzó a esmerilar los alicaídos bolsillos, sino que CFK se quedó literalmente corta: SON MARCAS "PEDORRAS" , PRODUCTO DE ESA GRAN CRISIS QUE ESTAMOS VIVIENDO Y ROZA LO ILEGAL Y ESTAFATORIO.

Gran Compra es la marca de La Serenísima de un "alimento a base de yogur". La Lácteo tiene un producto similar bajo la marca "Lactis" que también utiliza para un alimento lácteo a base de leche (que en realidad tiene menos del 40% de leche). La Suipachense es la marca de una alimento a base de sólidos lácteos que se promociona como una leche chocolatada.

"Estamos analizando este fenómeno porque advertimos que se ha dado un gran incremento en la venta de estos productos en los últimos meses. Se da en alimentos lácteos que supuestamente suplen a yogures, leches, leches chocolatadas o quesos pero que no lo son y que en su presentación no advierte claramente a los consumidores que están comprando otra cosa", explica Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros.

Desde esta entidad dicen que hay una clara publicidad engañosa. "Un alimento que tiene apenas un 1% de leche fluida, agua, concentrado lácteo, estabilizantes y almidón está al lado de la góndola de la leche real pero con un precio hasta 40% inferior. Un paquete que dice 'rayado' y muestra un plato de fideos es pan rallado saborizado con una parte de queso", se escandaliza Ruiz.

Explica que la situación causa una gran preocupación ya que a la problemática de la caída de más del 20% en el consumo de lácteos que han monitoreado desde el Centro de Almaceneros se le suma que los consumidores adquieren estos productos.

Desde el punto de vista comercial, fabricarlos no está prohibido y puede ser una oportunidad de mercado en momentos en que el precio es "la" variable que decide la compra, pero siempre y cuando cumpla con las indicaciones del Código Alimentario y cuando que en la presentación esté claramente señalizado.

El punto no es menor porque el consumidor no siempre reconoce qué compra ante la gran variedad de lácteos que se ofrecen en el mercado y paga por un alimento creyendo que tiene ciertos componentes de proteínas y nutrientes cuando en realidad no es verdad.

Qué dice la ley

En el caso de los quesos, por ejemplo, el Capítulo 7 del Código Alimentario referido a los Alimentos Lácteos en su artículo 640 se refiere al queso rallado: "En la elaboración de Quesos Rallados se admitirá el uso de los aditivos autorizados en el artículo 605 inciso 3.c (NdR: Ácido cítrico, láctico, acético, para regular la acidez; Nisina, conservante; entre otros). Se admitirá además el uso de los aditivos que se indican a continuación (NdR: Dióxido de silicio 5g/Kilo , Natamicina 0,0005 g, etc), no pudiendo superar en el producto final las concentraciones máximas indicadas, independientemente de la concentración de dichos aditivos en el o los quesos utilizados como materia prima".

Multas en países vecinos

En Colombia hace poco más de un año la firma Alpina fue condenada a pagar 884,2 millones de pesos colombianos de multa por haber publicitado como yogur lo que no era yogur.

La explicación de los especialistas de la salud

Los nutricionistas coinciden en que un alimento lácteo tiene el mismo valor nutritivo de la leche, el primero es de menor calidad porque la proteína animal está disminuida o se complementa con otra de origen vegetal. No alimentan de la misma manera aunque contribuyan de manera similar en el porcentaje calórico de la dieta diaria.

Estamos absolutamente convencidos que estas marcas son producto de la necesidad y quienes apoyan las mismas, en el fondo lo único que hacen es justificar su inoperancia en el ejercicio del gobierno.

No es justo poner a los empleados como escudos de lo que es casi una estafa, en buena hora que tengan trabajo, pero tampoco que sea a costo de la salud de los Argentinos.

No son marcas "La Pindonga" o "Cuchuflito", son marcas PEDORRAS

Con información de Infonegocios