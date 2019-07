Macristas organizan una marcha de apoyo al Presidente, pero el Gobierno se despega

La militancia macrista busca aportar algo de mística a la campaña de Juntos por el Cambio y prepara para la recta final antes de las elecciones primarias una marcha “espontánea” en apoyo al Gobierno. Al igual que en otras ocasiones, aunque tanto en la Casa Rosada como en el comando de campaña aseguran desconocer la iniciativa, ya circula por redes sociales la convocatoria a la Quinta de Olivos para apuntalar al Presidente y "llenarlo de energías para su reelección".

A priori, será el 2 de agosto, a las 18, en la residencia donde vive el mandatario. El lugar elegido no es casual: los viernes, el Presidente sigue su agenda desde allí y no suele pasar por Balcarce 50. De ahí que no se realice en Plaza de Mayo.

La convocatoria, que en redes sociales algunos usuarios difunden desde el 29 de junio, ganó impulso en los últimos días, cuando se multiplicó su viralización a través de cuentas que apoyan al oficialismo. "Nosotros no estamos organizándola y ni siquiera sabemos de dónde salió", fue la aclaración que hicieron cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Clarín consultó a una docena de funcionarios, que negaron motorizar la convocatoria; y sólo un puñado admitió estar al tanto de lo que circulaba en Twitter y Facebook.

"No la impulsamos pero tampoco vamos a frenarla. Que la gente que se quiera manifestar, lo haga libremente. Ni movemos micros como hacen los K, ni dirigimos a los que quieran movilizarse", fue el dardo filoso de un alto funcionario con despacho en Balcarce 50.

También se desligaron de la iniciativa los coordinadores de los "Defensores del Cambio", el programa de 300 mil voluntarios que surgió a partir de la necesidad del macrismo de organizar a su militancia y que participan de una plataforma web en la que se viralizan videos de los “logros” de la gestión.

"Esta acción puntualmente no es coordinada por nosotros", aseguran cerca del secretario de Movilización y Voluntariado, Federico Morales; uno de los mentores de los Defensores del Cambio. Sin embargo, explican que la plataforma reúne a personas identificadas con Macri que tienen ese tipo de inquietudes e iniciativas. "De estas hay muchas todos los días", exponen.

En efecto, el primer tuit promoviendo la convocatoria surgió el 29 de junio, desde una cuenta @dayd8, que tiene como nombre "Juntos Somos el Cambio" y como foto de perfil el logo de los "Defensores del Cambio" y la portada con una imagen del Presidente.

"Para ir agendando #2deAgosto a partir de las 18hs ciudadanos autoconvocados nos reuniremos en la Quinta de Olivos para saludar y agradecerle por ser el primer presidente NO PJ desde el 83 en cumplir su mandato y llenarlo de energías para su reelección", escribió. El mensaje fue replicado por centenares de cuentas, en su mayoría con fotos y posteos constantes en defensa del Gobierno.

Y en las últimas horas la difusión se multiplicó, con GIFs en el que se invita a agradecer al Presidente por "4 años de democracia" y a celebrar que "a pesar de una oposición feroz", un gobernante que "NO peronista complete su mandato".

Un dato: por el momento ningún funcionario de primera línea se sumó a viralizar la convocatoria y sólo se advierten menciones de dirigentes seccionales de algunas provincias. Aunque no hay una orden, las principales figuras del macrismo siempre prefieren que las convocatorias militantes, primero tomen forma en las redes.

Justamente de esa manera surgió aquella multitudinaria manifestación de abril de 2017, denominada #1A, en la que el Gobierno recibió un respaldo masivo, con marchas en distintos puntos del país; recuperó la iniciativa y logró romper con meses de penurias políticas y marchas de sectores opositores. Pese a que en la previa se habían esforzado por despegarse, aquella vez ante el "éxito" de la manifestación, funcionarios nacionales, liderados por el propio Macri, celebraron que haya sido "desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán".

Esa movida, reconocieron tiempo después en la Rosada, fue una inyección anímica clave de cara a la campaña en las Legislativas, donde el oficialismo se impuso ampliamente. Ahora el objetivo -y la estrategia por no "adueñarse" de la convocatoria- parece ser el mismo.

Más allá de que en teoría se trata de una autoconvocatoria que se propone dotarlo de un clima triunfalista; para el Gobierno la movida también implica un riesgo: a 9 días de las elecciones, un escenario de poco volumen -como ocurrió en el #17F de 2018- sería una foto incómoda que el kirchnerismo puede usar para esmerilar las chances de Macri.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Ignacio Ortelli