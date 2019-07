“Uno sabe con quién se pone de novio, pero no de quién se separa”, Yanina Screpante, letal contra el Pocho Lavezzi

Yanina Screpante pasó ocho años de su vida junto a Pocho Lavezzi y, a lo largo de ese tiempo, llegaron a vivir juntos en las localidades donde al jugador le tocó trabajar. Fue un tiempo donde ella resignó parte de su vida personal y profesional, con el fin de acompañar a su pareja a todas partes del mundo por cuestiones laborales.

En “Cortá por Lozano” invitaron a Yanina, quien habló de su ruptura con Pocho Lavezzi. A flor de piel, la modelo terminó contando que el vínculo con su ex se empañó a la hora de definir las cuestiones económicas.

“La relación terminó bien, pero como siempre uno sabe con quién se pone de novio, pero no sabe de quién se separa”, comenzó diciendo la también diseñadora de interiores. “Me sorprendieron algunas actitudes que no me gustaron, pero bueno, soy una persona con códigos y no lo voy a matar”, lanzó.

“No lo tengo bloqueado, pero están los abogados. Yo quise hablar de buenas manera y él no quiso”, comentó sobre su relación con el Pocho Lavezzi.

Uno de los factores determinantes de su vida en este momento es el económico. “Ahora estoy viviendo en un departamento que es de él porque no tengo mi departamento”, dijo.

Evelyn Von Brocke habló sobre el resarcimiento que el futbolista debe hacerle a su ex, a lo que la modelo asintió, ya que ella lo acompañó en su carrera en todo momento. Ella se llegó a instalar junto a él en China y Francia.

“Él es quien es, no digo a nivel deportivo sino a nivel de la vida, como yo también soy quien soy gracias a él. Y no es por una victimización. ‘Dejé mi vida y dejé todo’. No, nadie me puso una pistola, pero cuando te dicen ‘venite a vivir conmigo’ y te dicen ‘va a ser así y asá’. Eso es lo que te dicen, después no es así”, explicó.

“Yo quise hablar por las buenas, hablamos pero no llegamos a un acuerdo. Entonces yo no me voy a poner a discutir por plata con alguien que estuve 8 años, así que directamente que se ocupen otros. No está bueno hablar de lo económico con alguien con el que estuviste tanto tiempo y tampoco está bueno que no te reconozca nada”, subrayó Yanina Screpante.