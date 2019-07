Carrió: “Si ganan los Fernández voy presa pero no tengo problema”

Bajo el hashtag “NadaPersonal”, la actual diputada nacional de Cambiemos, Lilita Carrió, volvió a utilizar sus redes sociales para criticar a la oposición, de cara a las elecciones presidenciales de este 2019. Remarcando las obras llevadas adelante durante los últimos cuatro años de la gestión macrista, Carrió aseguró que queda a la vista “lo que se robaron” en los 12 años en que el kirchnerismo estuvo al mando del país.

“El gobierno tiene que tener ideas. Estoy harta de los consensos de la nada”, inició por medio de Twitter y enseguida agregó: “Yo desprecio el poder porque el poder envenena a las personas. El poder es del pueblo, no de los políticos”. En esa misma línea, continuó hablando de su experiencia personal: “Me dijeron de todo y yo jamás querellé a un periodista. Mirá si me va a afectar lo que diga un Aníbal Fernández“.

Apuntando directamente contra el Frente de Todos, la legisladora remarcó que “Macri avanza mucho en logística. Antes no se podía viajar en tren. Nos robaron un PBI. Con todo lo que se hizo en cuatro años nos permite ver lo que nos robaron en doce”. Siguiendo esa línea, explicó que “no hay que confundir las ideologías con los violentos. Lo que más me molesta en la Cámara es la guarangueria”.

“Juntos Por El Cambio va a ganar en octubre en primera vuelta”, sentenció y recordó que “la Coalición Cívica fue una de las fuerzas que construyeron Cambiemos- Juntos Por El Cambio y no llevó ni un solo candidato en las listas de 2015”. “Mis discusiones con el Presidente no son por los cargos, son por los principios”, estableció después y aseguró que “si ganan los Fernandez voy presa pero no tengo problema porque a la libertad de conciencia nunca podrán ponerla presa”.

Estas palabras llegan después de que Carrió viajara a Mar del Plata para presentar su libro “Vida”, ocasión que utilizó para remarcar que “no hay que quejarse, hay que avanzar”. “El Gobierno tienen que cambiar profundamente algunas áreas. Hemos ganado la república pero tenemos que tener un Estado mucho más serio y responsable, tenemos que modificar casi en forma copernicana la educación”, indicó, según consignó El Intransigente.

Acompañada por el precandidato a intendente por Cambiemos, Guillermo Montenegro, destacó el trabajo de María Eugenia Vidal y destacó que “estamos mal, no podemos parar.La clase media está mal, de hecho, yo estoy tan mal porque estoy endeudada. Cometimos errores, sí, hay problemas a resolver, seguro. Pero saben de lo que salimos, del saqueo”. “Sabemos de lo que salimos, de un gobierno de saqueo, ahora tenemos la república”, agregó.

“Me estoy retirando de la política. Ya no soy nunca más candidata. Estoy fuera de la política, pero sin renunciar a la verdad histórica”, confesó y, por último, destacó la figura de su compañero Guillermo Montenegro: “Me alegra que tengamos un candidato en Mar del Plata y que pueda cambiarse la intendencia. Yo lo voy a controlar a Montenegro, nos conocemos hace 24 años. Van a tener un buen intendente, que quiere a la ciudad”.

