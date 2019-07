Luis Majul denunció que intentaron extorsionarlo: “Nos piden dinero”

El periodista Luis Majul denunció un intento de extorsión por dinero a cambio de no hacer público un material de investigación en el que está trabajando. La revelación fue difundida este lunes, en su cuenta de Twitter.

"Atención. Nos están extorsionando con la publicación de un material que será publicado en breve. Aviso a los medios que lo reproduzcan que serán penalmente responsables, junto con los extorsionadores, por los daños y perjuicios causados. Nos piden dinero. Presentamos denuncia penal", escribió el conductor de La Cornisa el lunes, poco después del mediodía.

Unas horas más tarde agradeció por "los mensajes de apoyo" y amplió la información: "Eso hará más débiles a los extorsionadores. En cuanto pueda contar de que se trata lo haré. Con lujo de detalles".

Las publicaciones de Majul desataron una ola de mensajes en las redes sociales, con diferentes versiones acerca del material. Si bien muchos especularon con que podría tratarse de un contenido comprometedor para el periodista, el propio Majul salió a aclarar que no se trata de una información personal.

"Es un material periodístico. Tengo un montón de material de aquí a fin de año para La Cornisa, para muchos de mis emprendimientos", explicó el conductor por la noche en el programa 4 Días, de A24.

"Lo que voy a hacer es lo que corresponde, que es leer dos correos. Unos que recibí a las 00.08 del domingo pasado. Lo único que voy a hacer como periodista es reservar mis fuentes. Hay gente muy nerviosa", dijo Majul, quien después pasó a leer el presunto primer mensaje que le mandaron.

"Sabemos de (el material en cuestión). Para mantener eso en secreto necesitamos $1.000.000. Esperamos una respuesta lo antes posible ya que tenemos un medio interesado".

Luego se refirió a un segundo mail, recibido el domingo a las 12.15 : "Al no tener respuesta a nuestro mail, te mando (el material) para que veas la veracidad de los que decimos. Esperamos una respuesta en el transcurso del día de hoy, enviamos al medio interesado".

Enojado, el periodista explicó que no se dejará extorsionar. "No pagamos por información, no vendemos información y no nos dejamos extorsionar. Subí el tuit para que la persona que tiene ese material, en cuanto lo ponga en el aire, sepa que va a acompañar con una denuncia contra el medio por ser parte de la extorsión. Hicimos una denuncia ante Comodoro Py, tiene que sortearse, y otra ante un fiscal especialista en informática", señaló.

Y cerró: "Si lo que querían era sacarme dinero, no van a poder, no somos como ustedes. Los que no hacen lo que hice yo tienen la cola sucia. Esta lleno de giles la Argentina. No quiero avivar giles".

