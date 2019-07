Axel Kicillof explicó por qué no le respondió a Virginia Gallardo en Polémica en el Bar

El viernes pasado, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, visitó el programa Polémica en el Bar. El ex ministro de Economía recibió una inquietud por parte de Virginia Gallardo, quien le preguntó: "¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?". Su no respuesta despertó una polémica que Kicillof se encargó de despejar esta mañana.

Lo hizo en diálogo con María O'Donell en el programa radial De Acá en Más, por Radio Metro. "Cuando me fui de ahí estábamos todos contentos, salió muy bien el programa, Virginia Gallardo me saluda todo bien, no me dice nada. En el momento fue una situación incómoda, todo el dispositivo de ese programa a mí no me resulta muy cómodo. Pero bueno, es el programa al que fui. Tampoco me puse a discutir", expresó Kicillof.

—María O'Donell: La idea es que te dejó sin palabras. A mí lo que me molestó es que aplaudieran porque una mujer hiciera una pregunta sesuda, supuestamente…



—Axel Kicillof: A mí también me molesta pero bueno, hay un dispositivo en ese programa en el que participa ella también y funciona así.

—MO: ¿Y por qué no le contestaste?

—AC: No contesté un montón de preguntas. Esa en particular porque estábamos en un programa cómico y liviano. Me hizo una pregunta sobre el monetarismo. ¿Qué se yo quién se la dijo o si la pensó ella o si lo está estudiando? Yo estoy dispuesto a discutirlo con ella el día que quiera. No me estoy haciendo el canchero, pero todos me decían "sos muy académico" y qué se yo, porque mi tesis electoral es sobre ese tema.

—MO: ¿Sobre el monetarismo y la inflación?

—AC: Sobre el monetarismo y la inflación. Tengo escritos, di clases sobre macroeconomía, soy profesor concursado sobre macroeconomía superior, tengo para decir un montón. Ahora, no me parecía la mesa de Polémica en el Bar. Además la pregunta era compleja. La verdad es que era una pregunta interesante y compleja sobre la que hay escrito 200 años del pensamiento económico. Está buenísima la pregunta, pero para Polémica en el Bar no daba. Y también la aplaudieron. Y siguió con otro periodista que me hace otra pregunta y no le contesté.

—MO: Ella fue a lo de Mirtha Legrand y dijo que no creía haberte dejado sin respuestas, sino que no había dado la situación

—AC: Pasa que son 200 años de discusión.

—MO: Bueno ya está aclarado, gracias, Axel

—AC: Pero cuando quiera, nos juntamos y le explico mi opinión, porque además es una de las controversias más grande de la historia del pensamiento económico capitalista. Qué efectos tiene la emisión monetaria. Quiero decir simplemente algo: ahora restringieron la oferta monetaria tremendamente y cayó 47% la base monetaria con respecto a la evolución de los precios. O sea que si emitir era lo que generaba inflación, este gobierno absorbe, absorbe, absorbe. Tiene tasas del 60% y hay 55% de inflación. No lo tengo que explicar yo, lo tienen que explicar los monetaristas.

Gallardo, tras el episodio, se refirió al tema en el programa de Mirtha Legrand: "Para mi tuvo que ver con el momento político que estamos viviendo de cara a las PASO y por supuesto al año electoral. Escuché tantas especulaciones: como 'fue armado, se lo hicieron a propósito para dejarlo incómodo'. Y ahí dije: '¿De verdad piensan que yo voy a querer incomodar a un ex ministro de economía y candidato a gobernador?'. Van por lugares donde uno no está, pero la verdad que no hubo intenciones de dejarlo mal parado.

Con información de www.infobae.com