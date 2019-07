Alberto Fernández le respondió a Dujovne: "Es falso que el Gobierno se endeudó para financiar el déficit fiscal"

Al salir al cruce de las críticas del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne consideró que el kirchnerismo "nunca desendeudó" al país y lo acusó de dedicarse a "saquear al Banco Central y negarle recursos legítimos" a las provincias.

La respuesta de Dujovne se dio después de que en una entrevista Fernández sostuviera que el gobierno de Cristina Kirchner "dejó tres problemas, el cepo, el déficit fiscal y la inflación", que Mauricio Macri agravó. En esa línea, dijo que Macri, en materia de deuda, "le deja al próximo gobierno una soga al cuello, porque se endeudó hasta el 93% del PBI".

En la tarde de este martes, Dujovne le respondió y señaló que "la deuda creció por el déficit que nos dejaron" y que "de haber tenido equilibrio primario, como el que lograremos este año, la deuda neta sería del 25% del PBI y los intereses del 1,8%".

Ahora, tras la respuesta del Ministro de Hacienda, Fernández volvió a la carga: "Hoy el ministro de Hacienda utilizó las redes para responder con falsedades alguna afirmación que hice en la entrevista con Joaquín Morales Solá en el día de ayer, donde afirmé que Argentina tenía un déficit del 1,8% del PIB en 2015. Las vamos a responder punto por punto".



"Los datos de las Cuentas de Inversión muestran que el déficit primario de 2015 era de 1,8% del PIB y el financiero del 3,7%. Este cálculo incorpora las utilidades del BCRA (1,3% del PIB en 2015) al igual que lo hizo el actual Gobierno en los prospectos de deuda que emitieron", afirmó en una serie de mensajes publicados en Twitter.

En ese sentido, sostuvo que "el ministro plantea también que el déficit de 2015 era del 8% y cita un texto de un blog, el cual está plagado de errores técnicos y hasta sugiere que los pagos de intereses debían estar valuados al dólar blue, como si el Gobierno pagara deudas comprando dólares en una cueva". "Es recomendable que el ministro examine con mayor detenimiento la técnica presupuestaria, antes que basarse en artículos de blogs. Tal vez así evite el papelón de tener una inflación en el primer semestre que ya equipara a la proyectada para todo el año en el Presupuesto 2019", destacó.

Al respecto, Fernández consideró que "otro argumento falso es la tergiversación del claro y evidente desendeudamiento que recibió. En 2015, la deuda pública, particularmente con acreedores privados y organismos internacionales, era muy reducida, en torno a 16% del PIB, y en franco descenso desde de 2004".

"Para encontrar tan bajo nivel de endeudamiento en nuestra historia reciente es necesario remitirse a comienzos de la década de 1970. Pretender ocultar este logro hablando de dólares de Venezuela es querer tapar el sol con las manos. El argumento de que el gobierno de Macri se endeudó para financiar el déficit fiscal es falso. El déficit de 2015 era de USD 16.800 millones. La deuda creció hasta abril de 2018 (dos períodos fiscales) en USD 100.000 millones, casi seis veces el déficit fiscal heredado", consideró el precandidato a Presidente.

En esa línea, concluyó: "Lo único que muestra esta política económica es impericia y negligencia. Los costos los paga el pueblo argentino con menos trabajo, más pobreza, ajuste y deudas que deberán pagar varias generaciones. El problema no es la herencia que recibieron. El problema es Macri".

Dujovne respondió a los tuits de Fernández: "Alberto:evidentemente tu posición frente a la verdad de los datos sigue siendo la misma que cuando interveniste el INDEC. Seguís tergiversando las cifras como entonces. No te has moderado nada. Hoy los datos están disponibles para todos. Ya no hay lugar para mentiras. Cambiemos".

Y Fernández volvió a recoger el guante y publicó una serie de imágenes con el contraste entre distintas cifras de la economía en 2015 y 2019.

Con información de www.infobae.com