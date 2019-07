Justin Bieber, con posibles problemas legales por derechos de autor

La foto que subió Justin Bieber no dice mucho. Lo muestra de costado, luciendo una gorra de su colección de ropa Dres. También se pueden apreciar los tatuajes que tiene en el costado y en la parte trasera del cuello.

Resalta, a su vez, el piercing que tiene en la ceja derecha y el arito -que parece ser de oro- de su oreja. A la imagen, Justin Bieber añadió un texto simple, para evitar tener algún problema legal.

“Créditos para quien quiera que haya tomado esta foto. La imagen no me pertenece”, escribió el canadiense. Lo curioso es que no subió la imagen solo una vez, sino en tres oportunidades.

Tres veces seguidas, una atrás de la otra. La única diferencia entre ellas fue el filtro que utilizó para embellecerlas. En el primer caso, todo indica que usó el tono y el color original, mientras que para la segunda de inclinó por el blanco y negro.

Finalmente, la tercera tiene una tonalidad más cálida, cercana al sepia. Lo cierto es que todas y cada una de las tres publicaciones fueron un éxito rotundo, sumando un total de 2.7 millones de likes.





El problema con estas imágenes es que Justin Bieber las utilizó, sabiendo que no son de su autoría, motivo por el cual puede recibir en los próximos días una demanda por derechos de autor. Algo similar a lo que le había ocurrido a Ariana Grande meses atrás.