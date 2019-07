Agustina Cherri reveló que tendrá un parto respetado y sin anestesia, al igual que Paula Chaves y Emilia Attias

Agustina Cherri decidió tomarse unas vacaciones y gozar la dulce espera rodeada de mar, arena y palmeras. Ya en las últimas instancias del embarazo, la actriz posó en Cancún en una producción exclusiva con su panza de 7 meses donde se la ve más lúcida que nunca, y reveló cómo dará a luz.

“El parto de mi hija será respetado y sin anestesia”, expresó Agustina Cherria Caras. Este método podría decirse que ya es tendencia en las famosas embarazadas, ya que Emilia Attias y Paula Chaves optaron por el mismo aplicando el criterio de “no acelerar el proceso natural del alumbramiento y respetar los tiempos naturales de la maternidad”.

Este método suele ser cuestionado por muchas mujeres que afirman “no ver la necesidad de tener un parto así”. Algunas famosas han llevado al extremo el criterio y han parido en sus casas para que sea lo más natural posible, y aquí recae la crítica. Si surge alguna complicación, ¿Cómo se soluciona sin estar en una clínica?

Paula Chaves y Emilia Attias son muy pioneras de este método natual que puede perfectamente realizarse en una clínica, y ahora Agustina Cherri se suma a la lista. La actriz ya tiene dos hijos con Gastón Pauls y el tercero llegó junto a Tomás Vera, su pareja actual.

“Estaba muy asustada, porque creo que a eso de las 22 como que colgué la toalla, después de estar desde las 15 en la clínica metida adentro de la bañadera y la ducha, con Pedro metido atrás mío abrazándome, con la partera alentándome. Fue muy difícil y si no hubiera sido por ellos, no sé si hubiera podido. De ahí nos fuimos a la sala de parto, y ahí es como que pierdo un poco la noción del tiempo. Ahí es donde empecé a aplicar todo lo que aprendí para parir en movimiento, porque un bebito no sale así nomás, uno no puede encajar, y menos un bebito de 4 kilos como fue Baltazar. Fue como un parto animal, pude ponerme en cuclillas, de costado como mi cuerpo me lo pedía”, relató en su momento Paula Chaves.