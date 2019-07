El triste momento de Ivo Cutzarida: “Tuve una nena hermosa y se la llevó a España”

Fruto de la relación con su ex pareja Cristina García Casalderrey, el actor Ivo Cutzarida tuvo una hija llamada Ana que hoy tiene seis años pero vive en España por decisión de la mamá. Si bien mantienen comunicación telefónica, el vínculo sigue siendo reducido por la distancia que los separa.

Durante una entrevista a El Espectador, Ivo Cutzarida recordó que tiempo atrás vivió en Estados Unidos porque “mi hermano estaba con un cáncer muy jodido y ya le habían dicho que le había vuelto tras hacer quimioterapia, yo decidí acompañarlo y después me quedé por trece años luego de que falleció. Cuando volví a la Argentina, lo hice ya con mi segunda mujer, la gallega, que después se rayó y se fue a España”.

Por tal motivo, el actor remarcó que “tuve una nena hermosa y se la llevó a España. Yo le firmé para que pueda hacerlo, porque no le voy a sacar un nene a una madre”. En cuanto al motivo que provocó la decisión de su ex pareja, Ivo Cutzarida planteó que durante 2014 él empezó a tener una mayor aparición mediática en pedido de “mano dura” para los delincuentes, por tal motivo, la inseguridad causó temor en García Casalderrey.

“Se asustó de la Argentina”, destacó el actor. Y planteó que “esto fue hace cuatro años, cuando yo empecé a denunciar la inseguridad, ella ya estaba con mucho temor”. Y agregó que “en ese momento yo estaba en medio de una cruzada, un combate que no pude abandonar, no podía dejar la lucha en la que estaba. Después te das cuenta que es al pedo ser un valiente en este país”.

Al respecto, el ex precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideró que “no es como en la época de José de San Martín, que trastrabillabas y tenías al Sargento Cabral, acá se te trastrabilla el caballo y no hay nadie”.

“Hay un síndrome de alienación parental. Yo estoy fenómeno y no me peleo con nadie, pero con ella (su ex) es difícil. Hago todo lo que tengo que hacer, llamo, me comunico”, planteó de manera angustiado. Y consideró que “es así, algo que los adultos pasan, y sobre todo los hombres, lamentablemente”.

Ivo Cutzarida indicó que cada vez que puede viaja a España pero “no puedo entender a las mujeres que después de tener un hijo se separan y rompen una familia”. De modo que “yo reacciono cristianamente, pongo la otra mejilla y apuesto por el amor y el perdón. Yo practico eso y a la larga todos los planetas giran. Sé que la nena está bien y en un excelente colegio, España es un país extraordinario, basta con irse a Europa y ver todo lo que nos falta”.