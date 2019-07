“Tuve el síndrome de Hellp”: Marcela Tauro habló de la grave complicación en su embarazo

La reconocida periodista de espectáculos, Marcela Tauro, se tomó un momento para sincerarse sobre el síndrome de Hellp que se le diagnosticó durante el embarazo de su único hijo Juan Cruz, fruto de su relación anterior con José María Álvarez, un empresario gastronómico.

“Cuando yo estaba embarazada, tardaron en encontrarme el síndrome de Hellp, no sabían”, arrancó diciendo Marcela Tauro en “No Está Todo Dicho”, en el aire de La 100 (FM 99.9).

Y la periodista agregó: “Yo veía las caras de los médicos, eran como desesperantes porque no sabían bien qué pasaba. A mí me internaron y yo les preguntaba por qué lo hacían porque yo me sentía bien. Y ellos pensaron que era hepatitis pero después empezaron a anotar valores distintos. Cada vez venían más médicos hasta que pudieron detectarlo enseguida”.

“Yo fui mamá grande… A los 40 quedé embarazada, tuve a mi hijo y tuve el síndrome de Hellp. Gracias a Dios puedo contarlo y tengo a mi hijo sano”, había relatado emocionada Marcela Tauro tiempo atrás.

Y había agregado: “Mi hijo estuvo 45 días en neo y yo estuve 5 días en terapia intensiva y la pasé mal pero puedo contar la historia. Es fuerte y creo que nunca se supera por las cosas que pasas, tanto la mamá como su hijo”.

El síndrome de Hellp que padeció Marcela Tauro es una de las complicaciones más graves durante el embarazo. El primer órgano que se afecta es la placenta que comienza a sufrir una reducción del diámetro de los vasos que la atraviesan. Entonces también comienza a haber una insuficiencia de líquido amniótico lo que puede poner en riesgo el desarollo del bebé.

Esto ocasiona una disminución de la cantidad de flujo sanguíneo que recibe el bebé dentro del útero. Los casos en que suele desarrollarse un embarazo con esta complicación tiene a mujer que no llegan a cumplir los 20 años y a quienes tienen hijos después de los 40.