Cristina se sale del libreto: viajará a San Juan para conmemorar a Eva Perón

Por primera vez desde que se inició la campaña electoral Cristina Fernández de Kirchner viajará a una provincia en la que no presentará su libro Sinceramente. Se saldrá del formato que se había autoimpuesto y cargará su visita de símbolos. Sigue siendo de todos modos una recorrida atípica para una precandidata a vicepresidenta de la Nación que no aparece en público sino una vez por semana. Pero a 15 días de las PASO dará dos charlas en días consecutivos, la primera en San Juan y la siguiente, el sábado, en Mendoza.

La ex Presidente debutó con su bestseller en La Rural el día de su anivesario de bodas con Néstor Kirchner y una de sus últimas presentaciones fue en Río Gallegos, en el mismo club donde el ex mandatario dio su último discurso antes de morir. Tal vez no sea una estrategia que le permita sumar votos por fuera del kirchnerismo. Sí reafirma su vínculo con el núcleo duro K.

El próximo viernes Cristina Kirchner viajará a San Juan y la fecha no fue elegida al azar. Será 26 de julio, día en que se conmemora la muerte de Eva Perón, el "paso a la inmortalidad" de Evita, "Esa Mujer", la "abanderada de los humildes", la "Santa Evita" que veneran los más fervorosos peronistas y que critican sin piedad desde el antiperonismo.

En San Juan CFK no hablará sobre su libro pero en cambio asistirá a un gran acto en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Evita que paradójicamente tendrá lugar el día de su muerte.



Un acto sanjuanino sin el libro Sinceramente

El inicio del acto está previsto para las 18 en el estadio techado Aldo Cantoni con capacidad para más de diez mil personas y pantallas fuera para que la militancia siga el evento en vivo. Primero se verá una versión adaptada para la ocasión de una obra escrita, dirigida y protagonizada por diez artistas sanjuaninos. Los militantes locales conocen el guión casi de memoria: todos los fines de julio desde el estreno de Evita, la descamisada, y en algunas ocasiones más, se presenta la obra en la tierra del Zonda.

El 15 de enero de 1944 el terremoto de San Juan marcó la historia de esa provincia. Y en gran medida la historia argentina que se sucedería después de esa fecha. Coinciden narradores del pasado en señalar como día del primer encuentro entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte el festival del 22 de enero de 1944 en el Luna Park. Después del discurso del entonces coronel y secretario de Trabajo y Previsión (área que se encargó de coordinar la recaudación de fondos para socorrer a los sanjuaninos) la joven actriz se le acercó para charlar.

Fue ese evento una de las grandes acciones organizadas para recaudar fondos para ayudar a las víctimas, a sus familiares y a la reconstrucción de la ciudad de San Juan destruida casi en su totalidad. En la provincia fue un doble hito y las huellas todavía hoy se ven en la capital, en su gente y en la memoria colectiva.

Con una duración de 40 minutos, la obra narra la historia política y la historia de amor entre "El General" y la actriz, su llegada desde Los Toldos y parte de la historia argentina. Es casi una biopic, en la que se suceden los artistas sobre la escena con las imágenes en blanco y negro de los noticieros de la época en las que se ve la tragedia del terremoto. También hay una escena del encuentro en el Luna Park y una Evita enfrentada con las altas esferas de la oligarquía. Fue producida por la Secretaría de Cultura del municipio de Rawson de la que es intendente Juan Carlos Gioja. El jefe comunal es hermano de José Luis Gioja que detenta una larga lista de cargos: ex gobernador, diputado nacional, presidente del Consejo Nacional Justicialista y ahora primer candidato a diputado nacional por San Juan.

San Juan pone a prueba el poder K

Cristina Kirchner llegará en el doble rol de ex presidenta y precandidata a vice. Será recibida por el gobernador Sergio Uñac; por José Luis Gioja por el resto de los precandidatos nacionales.

San Juan fue la primera provincia en lograr la unidad para las próximas elecciones en una lista integrada por referentes de todos los sectores, incluso de los que rompieron con el kirchnerismo un par de años atrás. De hecho Uñac estuvo entre los que tomaron distancia y mantuvo buen diálogo con el Gobierno nacional, especialmente con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.

En ese marco, según aseguran en el peronismo sanjuanino, el Frente de Todos no tendría grandes sorpresas y lograría un buen resultado electoral después de que Uñac fuera reelecto con poco más del 55% de los votos y con más de 20 puntos de diferencia sobre su principal adversario en las elecciones de junio. Fue Uñac además el primer gobernador en invitar a su distrito a Alberto Fernández ya ungido como precandidato presidencial y hasta lo hizo parte de los festejos y desfile del 20 de Junio, Día de la Bandera.

Nadie se queda quieto, aseguran, especialmente Gioja, obligado a revalidar su rol como jefe del partido y a conseguir un triunfo tan holgado como el del joven gobernador junto a la fórmula nacional. También los Fernández están a prueba: ¿lograrán mantener ese 55% de sufragios que tuvo el peronismo casi dos meses atrás?

En un intento por mantener ese fervor, y junto al exitoso gobernador, en un hecho inusual para ella, CFK será una espectadora más para homenajear a Evita. Después se subirá al escenario para hablar de actualidad junto al ex profesor y filósofo Eduardo Peñafort. Sanjuanino, es además el padre de Graciana Peñafort, la abogada de Amado Boudou y de Héctor Timmerman, que ha sido una contundente defensora del kirchnerismo, y ex compañero en su juventud de Jaime Durán Barba.

Cuando la obra, el acto, y la charla pública hayan terminado, CFK se quedará a pasar la noche en San Juan y partirá al día siguiente para Mendoza. Allí sí presentará Sinceramente y lo hará en apoyo a la senadora Anabel Fernández Sagasti, precandidata a gobernadora. La joven senadora, como Fernanda Raverta en Mar del Plata, es una de las figuras favoritas de la ex Presidente.

