Patricia Bullrich, sobre los mensajes de los pilotos contra el Gobierno: "Si me pasa eso, me paro y les digo 'me sacan eso ya'"

El gremio de pilotos utilizó los altoparlantes de los aviones para comunicar sus críticas a la política aerocomercial del Gobierno. Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich explicó : "Si me pasa eso me paro y les digo 'me sacan ese mensaje, ya'".

"Queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos —se escuchó decir al piloto de un vuelo con destino a La Rioja—. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias".

Al respecto, Patricia Bullrich comentó en diálogo con Luis Novaresio en A24:"Es algo ilegal, es propaganda fuera de lugar, los pasajeros no tienen por qué escuchar los mensajes", y agregó lo que hubiese hecho en esa situación: "Me paro y les digo me saca ese mensaje ya". "Esa cosa de querer meter mensajes a la fuerza no va, eso es el kirchnerismo. La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto'", recomendó.

Además, la ministra de Seguridad analizó el panorama electoral de cara las PASO y fue muy crítica con el Frente de Todos: "El kirchnerismo mantiene las mismas ideas que tuvo durante 12 años de gobierno. Alberto Fernández es una persona agresiva, las ideas económicas del cepo y el control de cambios, el análisis de la justicia como algo que debe ser controlado, son marcas de la gestión kirchnerista". Sobre el precandidato a presidente agregó: "Es más kirchnerista que lo que mostró cuando se fue del gobierno".

"El kirchnerismo tiene rasgos autoritarios, no se siente cómodo en la división de poderes y la idea de la república. Se sentiría más cómodo con un cambio constitucional modelo Venezuela. Es un modelo bien soviético, en el sentido de que el poder popular es lo máximo", manifestó Bullrich.

La referente de Cambiemos declaró que se mostró sorprendida por la candidatura a vicepresidente de Cristina Kirchner: "Quizás pensó que si perdía era un fin muy trágico y que si iba de segunda tenía la posibilidad de mantener una fuerza parlamentaria y en algún momento tener una herencia política. Cada vez que el peronismo tuvo un liderazgo, cuando ese tuvo una caída política no se levantó mas. Perdiendo las elecciones el kirchnerismo no se levanta más", analizó.

También apuntó contra La Cámpora: "Es una organización dogmática, con un pensamiento que no te deja mirar al que piensa distinto. Los dogmas tienen rasgos de superioridad moral e ideológica, todo aquél que piensa distintos es enemigo de este pensamiento. Típico de la juventud. Cuando era de la JP era dogmática, creíamos que eramos los dueños de la verdad", reflexionó la ministra y agregó: "La Cámpora adoctrina, cree que es mejor un pibe chorro que un policía".

Bullrich también lanzó una autocrítica sobre la gestión del Gobierno: "Tuvimos muchos problemas que quizás se minimizaron. Fuimos un poco ingenuos. Si no hubiéramos tenido esta situación económica Cambiemos gana por el 65% de los votos. A pesar de eso llegamos competitivos. Hoy Cambiemos representa una forma de vida. La gente está empezando a ver cambios estructurales", expresó.

Con información de www.infobae.com