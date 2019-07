Sergio Massa, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, solicitó “a los que tienen dudas” con vistas a las elecciones generales “que piensen cómo serían cuatro años más” de Gobierno del presidente Mauricio Macri. El tigrense se expresó de esa manera durante una recorrida a la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, donde visitó el centro de salud y el centro deportivo municipal.

“A los que tienen dudas les pido que piensen cómo serían cuatro años más de Macri con tarifas dolarizadas, con presión impositiva récord para el comercio y las pymes, con salarios que pierden contra la inflación y con nuestra moneda devaluándose. Les pido que imaginen cuatro años más de Macri con recortes a los jubilados, que hoy vemos que hacen cola en el Anses para pedir plata prestada para poder pagar las tarifas de luz y de gas“, se lamentó Massa.

El precandidato a diputado nacional había revelado el jueves pasado que para la construcción del Frente de Todos tuvo que “resignar cuestiones individuales”, aunque igualmente aseguró que en “algún momento” puede tocarle a él tomar la Presidencia de la Argentina. “A mí ya en algún momento me tocará o no, pero uno no tiene que pensar en términos individuales”, destacó Massa.

La reflexión del dirigente llegó después de que Alberto Fernández haya manifestado que Massa “algún día será Presidente”. “Estoy seguro de que Sergio será algún día Presidente. Siempre lo impulso a que no pierda esa vocación”, sostuvo el precandidato presidencial. Mientras que su compañero de espacio le contestó: “Por eso construimos una coalición de partidos porque nuestra principal responsabilidad, y lo que los argentinos no nos perdonarían, es que Macri siga gobernando cuatro años más”.

“La última vez que visité Córdoba dije muy claramente que iba a dejar lo mejor de mí para que en la Argentina hubiese un nuevo Gobierno, una nueva mayoría y construir eso no es resignar cosas chiquitas, sino resignar desde lo individual para ir con todos”, precisó el líder del Frente Renovador en una conferencia de prensa al acompañar a Fernández en su visita a esta provincia.

Asimismo, Massa había visitado el miércoles anterior el partido bonaerense de Dolores y allí salió al cruce de una reciente declaración del presidente Macri. “Los argentinos se están ahogando en la mitad del río”, le contestó el dirigente tigrense. Su descargo llega luego de que el mandatario haya dicho que los argentinos están “en la mitad del río entre el pasado que hay que dejar atrás y el futuro que queremos” y que necesita sus votos “ara llegar a la orilla”.

“El Presidente dice que hoy estamos en la mitad del río pero la mitad de los argentinos se está ahogando, por la inflación, por las tasas de interés, por las tarifas y porque cada vez hay menos consumo. Lo que hay que hacer es tirar un salvavidas, con el eje en la baja de la presión tributaria y la recuperación del mercado interno, recuperando el poder de compra del salario y las jubilaciones”, afirmó Massa al visitar el Campus de la Universidad Atlántida Argentina.

Con información de www.elintransigente.com