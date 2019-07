Héctor Méndez: "Esto ha sido más duro que la época de Martínez de Hoz"

El ex presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, fijo que el actual escenario económico es "más duro que la época de Martínez de Hoz".

"Esto fue más duro que la época de Martínez de Hoz, uno de él no esperaba una acción positiva, pero de (Mauricio) Macri sí, por eso es más duro", dijo Méndez durante una entrevista que brindó al programa “Mañana es Tarde”, que se emite por Cítrica Radio.

Consultado acerca de la intención del Gobierno y gran parte del empresariado de implementar la reforma laboral, Méndez dijo que “no es una urgencia”.

“Hay que revisar muchas cosas, pero hay que hacerlas en el momento que corresponda y donde nadie se sienta afectado en la negociación", señaló el ex titular de la UIA, y agregó “me refiero a los sindicatos, pero también a los empresarios".

"Es un tema urticante el de la reforma laboral y las pymes tienen mucha indefensión en esta relación", señaló Méndez.

Respecto al escenario electoral de cara las PASO, el ex titular de la UIA dijo que no tiene “nada que votar”. “Me parece una lacra todo, de un lado y del otro, lo que nos ofrecen es muy malo”, concluyó.

