El gremio de pilotos desafió al Gobierno: "Vamos a seguir leyendo comunicados en los aviones"

Pablo Biró, el titular del gremio que agrupa a los pilotos de líneas aéreas, confirmó que seguirán adelante con la campaña de difusión de mensajes contra la política aerocomercial del Gobierno a través del sistema de altoparlantes de los aviones y por otros medios. El martes pasado, el presidente de Aerolíneas Argentinas había advertido que, en los casos que corresponda, habrá sanciones individuales para los pilotos que incumplieron las normas.

Esta semana, los pilotos que pertenecen al gremio encabezado por Biró comenzaron a leer mensajes contra el Gobierno, una situación que se repitió en distintos vuelos, luego del aterrizaje de la aeronave pero con los pasajeros aún dentro de la aeronave. Una metodología similar a la que habían usado durante las vacaciones de invierno del año pasado.

"No vamos a descartar ninguna medida. Vamos a ir a los aeropuertos a hablarle a los pasajeros, como estamos yendo hace mucho tiempo. Vamos a seguir con la campaña de difusión leyendo el comunicado en los aviones, yo no le voy a decir a los compañeros 'perdimos la pelea', nosotros vamos a seguir peleando ", explicó Biró en el programa Crónica Anunciada de FM Futurock. Y remarcó que no hay ningún riesgo en leer el reclamo de los pilotos cuando el avión ya aterrizó y está apagado.

"Hacemos asambleas y nos matan, hacemos medidas y nos matan, reclamamos en las redes y nos mandan los trolls. Leemos un reclamo en los aviones y nos hacen tapa de los diarios, es increíble", expresó.



Y agregó: "El reclamo no tiene ninguna proclama partidaria, ellos quieren que esto escale. No hay ningún riesgo en leer el reclamo de los pilotos cuando el avión ya aterrizó y está apagado".

El mensaje que se escuchó esta semana en varios vuelos de cabotaje señala que como "resultado de la actual política aerocomercial" hay empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, señalo que la difusión de los mensajes es parte de una campaña para voltear al Gobierno, que incluye la desestabilización del servicio con paros, asambleas y, ahora, estos mensajes. "Sin dudas, todo esto es parte de la campaña política. No se afecta la seguridad de los vuelos, pero se incumplen normas. Se usan canales tan innovadores como sucios", explicó Malvido.

