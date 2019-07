El dólar superó los $44, pero afirman que está $10 debajo de su valor real

El dólar cerró este miércoles en alza por 3ra jornada consecutiva ante un repunte de la demanda por cobertura, en un contexto de disminución de la oferta genuina.

En el mercado mayorista, la cotización ganó 21 centavos en relación al cierre previo (cuando subió el mismo monto) y finalizó la jornada en $42,87, con picos de $42,91 cerca del final de la rueda.

El reflejo en la punta minorista fue una suba de 30 centavos en el precio de venta del Banco Nación (de referencia para contratos), que terminó la sesión en $43,90. El promedio del Banco Central, por su parte, arrojó un resultado en $44,056, tras una suba de 18 centavos.

“Ante la demanda genuina por coberturas por cambio de posiciones, los bancos y empresas notaron la falta de ofertas ya que la exportación cerealera apenas llegó a u$s100 millones diarios”, analizaron desde ABC Mercado de Cambios.

Para que la cotización no se disparé aún más, el BCRA operó nuevamente con ventas en el mercado de futuros, lo que incidió en los valores de spot.

"La divisa norteamericana volvió a operar muy demandada en una rueda con intensa actividad en los mercados de futuros Rofex", remarcó Gustavo Quintana, apuntando a que las acciones del BCRA en ese segmento habría superado a las anteriores.

El uso de los contratos a futuro como ancla nominal del tipo de cambio es parte de la estretagia electoral oficial, dado que la estabilidad cambiaria se convirtió en la base de sustentación de la competitividad de Mauricio Macri como candidato.

Tendiente a evitar saltos brusco es que la entidad monetaria dispuso esta semana una serie de medidas para reforzar la circulación de pesos que eventualmente irían a abultar la demanda de dólares.

Ante estos esfuerzos por limitar la flotación, los especialistas advierten sobre un incipiente atraso del tipo de cambio.

Orlando Ferreres, titular de la consultora que lleva su nombre estimó que el valor real del dólar este mes debería ubicarse en todo a los $54.

"Tendría que estar en $54 para este mes, y está en $43, 10 u $11 debajo de su valor", afirmó Ferreres en diálogo con El Destape Radio.

"No está tan atrasado como antes, pero un poquito atrasado está. Más con una inflación de 53%, 54% anual (de los últimos 12 meses), obviamente, no se puede dejar al tipo de cambio fijo", dijo.

Ferreres adjudicó la quitud a "motivos políticos" del Gobierno o a una afluencia de dólares de una cosecha de soja y maíz, a la que calificó como"la más grande de la historia".

Ferreres también consideró que el Gobierno va a tener que tomar una decisión respecto al dólar en cuanto para evitar corridas.

Dijo que el valor del dólar se va a tener que ubicar "cerca de la paridad teórica de equilibrio" que es la que -señaló- "logra mantener el equilibrio de la balanza de pagos en un plazo largo, no en un año o en un mes de elecciones".

"Si (Macri) cree en esto, va a tener que corregir el tipo de cambio; si no cree en esto, corremos el riesgo de que se deje atrasr y que venga cada tanto esa corrida. No es bueno para el país que haya corrida, pero por unos meses no es el problema grande", dijo.

Para determinar si debe corregir o no el tipo de cambio, Ferreres opinó que Macri "va a mirar el nivel de reservas" del BCRA y consideró que estas "no están bajando mayormente".

Por otro lado, el economista relativizó la fuga de divisas al asegurar que la mayor parte de las salidas se debe a pagos que se están efectuando.

"Hay salida de dólares, pero son por pagos que se están haciendo. No es que alguien se lleva los dólares porque dice 'yo no confío en los plazos fijo, o en los pesos o en lo que me pagan', sino que tienen que hacer pagos; y eso va a parar a un montón que se llama 'fuga de capitales'. Pero no es propiamente dicho 'fuga de capitales', que puede haberla, pero no toda", concluyó.

