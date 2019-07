El actor, Norman Briski contó que quiso abortar a sus hijas gemelas

En una entrevista con la Revista Pronto, Norman Briski hizo fuertes revelaciones en relación a su actual familia. El actor habló de los comienzos de su familia, con quien la construyó junto a Eliana Wassermann.

El actor de 81 años, reveló que en su momento no tenía intenciones de ser padre. Norman Briski y Eliana Wassermann, de 41 años, habían contemplado abortar.

“Cuando formamos nuestra pareja, en los primeros días, Norman me dijo que no quería tener hijos y fue súper entendible. Yo tampoco lo tenía como un plan para mi vida”, comentó Eliana. Y agregó que durante los primeros meses de gestación, se deprimió y pensó en no continuar con el embarazo.

Mientras que Norman Briski afirmó que él pensó en tomar la decisión de no tenerlas. Y también dijo: “Le dije, es tuya la decisión, no es mía. Yo ya había dicho que no quería volver a tener hijos. Pero por mi formación, tampoco se me hubiera ocurrido decirle: ‘No, vas a tener que pararlo acá'”.

Finalmente llevaron a cabo el embarazo, a pesar de que fue un momento delicado para ambos. No fue una gestación tranquila, sino todo lo contrario. El artista aseguró que las gemelas Galatea y Sibelina, lo rejuvenecieron y que lo hacen muy feliz. Además, admitió que a los 81 años se tira al piso para jugar con ellas y le cumple todos los caprichos.