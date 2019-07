La no visita de Macri dejó ganadores y perdedores

El hecho de que el Presidente de la Nación no viniera a nuestra ciudad, estando a 20 minutos, dejó mucha tela para cortar, pero por sobre todas las cosas, ganadores y perdedores de una contienda ciega pero no sorda.

Nosotros ya contamos la historia, nos fue relatada en primera persona por un allegado muy cercano a Bonino, ya dijimos, casi su confesor, quién más lo conoce, por eso estamos seguros, y por otras fuentes, que todo es real.

Pero vale la pena refrescar lo que nos dijo esa íntima persona allegada a Bonino.

Nuestra nota de ayer decía lo siguiente:

El hecho de que el Presidente de la Nación Mauricio Macri, no viniera a Rafaela en la jornada de hoy, estando tan cerca y teniendo en cuenta la importancia de nuestra ciudad en toda la región, fue una clara señal del disgusto que el mismo tiene con la dirigencia de Cambiemos Rafaela y fundamentalmente con quien fue el último candidato a intendente Leonardo Viotti.

Detrás de ello hay una historia que muy pocos conocen y que nos fue revelado por un actor principal, alguien que conoce bien de cerca todo lo que pasó y que tiene dialogo directo y permanente con Bonino, casi un "confesor"

La historia dice que cuando culminó el acto electoral que le dio el triunfo nuevamente a Luis Castellano, Bonino se trasladó a Buenos Aires para consultar con un grupo de amigos y allegados sus pasos a seguir y fue ahí en donde talló y mucho un amigo personal de Bonino el Ministro Dietrich, este luego de una serie de consultas le fue muy claro y concreto: "Vos sos la verdadera figura del Pro, después de las elecciones tenés que iniciar un proceso en donde el radicalismo no tiene que tener ningún tipo de papel principal, el radicalismo no suma y el candidato Radical ya perdió y demostró que no pudo con el Intentente, ahora más que nuca es tú momento y tenés que plantarte, el centro del ring es tuyo"

Bonino vino a Rafaela mucho mejor de animo y con ganas de seguir dando batalla en la política local, ganas que había perdido como él mismo lo dijo, por que Viotti lo había traicionado.

Cuando se comenzó a organizar la presencia del Presidente en nuestra ciudad, grande fue la sorpresa de Bonino al observar que Viotti había tomado el papel de anfitrión, casi como en plena campaña, pero con una derrota a cuestas culpa de errores mayoritariamente propios.

Esta actitud de Viotti no solo no gustó en Bonino y sus laderos, sino, en allegados al Presidente, siendo esa, quizá, una de las razones por la cual Macri no pisó Rafaela en la jornada de hoy. FUE UN CLARO CASTIGO A LEONARDO VIOTTI

Cuando Bonino quedó en un momento a solas con el Presidente, más allá de sacarse la foto buscada, sus oídos se endulzaron con una frase que seguramente va a dar que hablar en el futuro : "Seguí con más fuerza que nunca y alejáte de los traidores".

En las primeras horas de esta mañana, pudimos seguir recabando información y tenemos la más absoluta convicción que se viene una pelea mucho más dura aún entre Bonino y Viotti, una pelea que puede culminar con un Viotti muy herido y un Concejo dividido.

Al parecer, en una época no muy lejana, cuando Viotti recién saboreaba las mieles de la victoria de 2017, no se cuidaba de que lo estén grabando o que sus audios de WhatsApp pudieran en un futuro trascender, y a Bonino le llegaron una colección de audios que en cualquier momento salen a la luz.

En esos audios van a quedar muchos heridos, pero por sobre todo, una mujer, una mujer de la política, que no se merece que la traten de la manera que en esos audios se lo hace.

Bonino quedó muy herido, pero por lo visto entero y dispuesto a ganar por nocaut