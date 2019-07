Graciela Camaño: “El Gobierno de Macri es el emergente de los errores del Gobierno de Cristina”

La precandidata a Gobernadora de Buenos Aires por Consenso Federal, Graciela Camaño, estuvo en el programa ‘Intratables’ y analizó varios temas de la agenda política argentina. En primer lugar, se refirió a la proclama del gremio de aeronáuticos. “Los pilotos no deberían hacer lo que están haciendo. No es que yo no esté de acuerdo, la legislación lo impide. El piloto nunca puede hacer anuncios que pueden generar acciones como las que se vio. Tengo que decir dejen de hacer esto muchachos porque está por fuera de la ley”, planteó.

En este sentido, explicó que el Gobierno amplió el protocolo de aviación que teníamos con Estados Unidos y no se conocen los pormenores de estas medidas. “Lo cierto es que una flota de más de tres mil aviones de estados unidos va a operar en argentina en donde sabemos en las condiciones que opera Aerolíneas Argentinas, que la pagamos todos. Entonces nos estamos auto boicoteando”, argumentó, dando a entender que el reclamo es legítimo, pero la forma de hacerlo debe ser cuestionada.

Otro de los temas a tratar fue el rol de los medios de comunicación en este contexto de elecciones presidenciales. La e xpresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó que hay un blindaje mediático evidente en favor del Gobierno oficialista. “Todos los Gobiernos quieren tener los medios amigos, todos intentan por todos los medios y de hecho lo que vos lo que tenés que observar es la famosa pauta publicitaria y yo la observo en el Gobierno anterior y en este Gobierno”, explicó Camaño.

Además, explicó que en Argentina hay un compromiso político y los funcionarios no se pueden enojar cuando un juez o un fiscal dan su opinión en cuestiones estrictamente políticas. “Un periodista también piensa la política”, agregó. “Todos sabemos el conflicto del Gobierno kirchnerista con el Grupo Clarín, eso lo sabemos todos. No podemos mirar para otro lado y hacernos los tontos”, destacó.

En cuanto a la dinámica del Frente de Todos, aseguró que la expresidenta es la que tiene mayor peso en la fórmula, a pesar de ser la precandidata a vicepresidenta. Por otro lado, no dejó pasar las polémicas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la proliferación de segundas y terceras marcas. “La verdad que me parece que es faltarle el resto a gente que emprende. Hoy en Argentina emprender es para valientes, con la carga impositiva que hay, con las vicisitudes en materia de servicio públicos que tienen los emprendedores, llámense pequeños, medianos, etc. Me parece que fue desafortunada la expresión”, opinó.

Dejando un poco de lado los discursos de sus contrincantes, el conductor del programa, Fabián Doman, le preguntó acerca de su espacio. “¿Qué paso que la ancha avenida del medio se convirtió en una bici senda?”, le preguntó a la precandidata a Gobernadora. A lo que contestó: “Creo que no se convirtió en una bici senda, creo que quienes tiene ese tipo de apreciación no saben mirar a la sociedad; que la dirigencia política haya convertido la ancha avenida del medio en una fuerza digamos sin tanto musculo político por las decisiones que tomó, no significa que la sociedad no espere una alterativa”.

Luego de este comentario arremetió contra el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio: “Esto es sencillo de concluir, a nadie le gusta vivir en un país que, entre el Gobierno anterior y este Gobierno, acumula un 866% de inflación. Vos tenes un país en el que el Gobierno anterior y este Gobierno no han sabido darles respuesta a los problemas que tiene la sociedad”. De acuerdo con su postura, el oficialismo surgió por los errores del Gobierno de Cristina.

