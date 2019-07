Se despertó el dólar y obligará al Banco Central a intervenir más fuerte hasta las PASO

A dos semanas y media de las PASO sucedió lo que casi todos en el mundo financiero esperaban: se despertó el dólar. Las pantallas de los cambistas se llenaron de órdenes de demanda (bids) y casi desaparecieron los que estaban dispuestos a vender. Como consecuencia, el tipo de cambio superó los $44 en el mercado minorista después de un mes y el mayorista cerró a $42,90, subiendo cerca de 40 centavos respecto a cierre anterior.



El Banco Central salió activamente a ponerle un freno y durante la jornada vendió en futuros más de USD 150 millones. Es uno de los principales instrumentos que tiene a disposición el titular de la entidad, Guido Sandleris, para sofocar la suba de la divisa en momentos de incertidumbre. Además, el FMI amplió la autorización para esta operatoria, por lo que tendría más de U$S 6.500 millones disponibles.

"Si mañana (por hoy) no sale por un monto mucho más importante, el dólar mayorista abre en punta para arriba. No me extrañaría que toque los $43,50 casi de arranque", señalaba uno de los operadores de cambio más importantes del mercado local. La sugerencia es que el Central salga desde muy temprano a "marcar la cancha" para evitar así que la divisa continúe su repunte.



Faltan sólo doce jornadas hábiles hasta las PASO y era esperable que el tipo de cambio se pusiera más picante. En los últimos días se nota además un desarme de cartera por parte de inversores que prefieren cubrirse con el dólar. La suba del riesgo país, que volvió a ubicarse por encima de los 800 puntos básicos, fue una muestra de esta tendencia.



Las encuestas son seguidas de cerca por los inversores, pero están lejos de llevar tranquilidad. La fórmula kirchnerista hasta ahora encabeza prácticamente todos los sondeos, pero sigue sin estar muy claro cuál es la distancia que la separa de Macri-Pichetto. En caso de que la distancia supere los 5 puntos, aumentará mucho el nerviosismo, lo que podría afectar tanto a los bonos como a la cotización del dólar.

Todo hace suponer que ya los días previos a las primarias este clima de mayor incertidumbre se profundizará, lo que obligaría al Central a mantenerse más atento que nunca. Y es muy posible que la venta en el mercado de futuros se amplíe para evitar saltos bruscos del tipo de cambio.



Si bien el BCRA tiene la posibilidad de salir a vender reservas para contener al tipo de cambio, el propio Sandleris reconoció hace una semana que no es el plan. En su presentación, el funcionario destacó que según sus proyecciones la oferta de dólares alcanzaría para hacer frente a la demanda del mercado. Pero eso dependerá del clima de optimismo o pesimismo que se apodere de los mercados luego de las PASO.

El último informe cambiario, correspondiente a junio, marcó que continúa firme la demanda de dólares. Entre atesoramiento y compras por turismo, el saldo fue de USD 1.500 millones. Y aunque se redujo más 35% respecto al mismo mes del año pasado, está claro que la compra se mantiene en un ritmo estable pero a la vez elevado.

